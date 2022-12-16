استشاري: هذه الأسماء تصيب الطفل بأزمة نفسية

تواصل – فريق التخرير:

حذر استشاري أسري، الآباء من عدم العناية باختيار اسم الطفل، لأنه قد يصيبه بأزمة نفسية وعدم ثقه بالنفس مع مرور الوقت.

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حسن اختيار الاسم

وقال الاستشاري الأسري الدكتور أحمد المسند في تصريحات إلى فضائية “الإخبارية”: “عند الاختيار لابد أن نرى المعنى ما إذا كان جميلاً وحسنًا، هناك أسماء ثقيلة، وأسماء خفيفة في النطق، كلما خف الاسم كلما سهل نطقه، كلما كان أفضل، وهذا تقع على مسؤولية الأب والأم، اللذين سيحاسبهما الله يوم القيامة على اختيار الاسم الذي يُنادى به ابنهما، لأن له أثر اجتماعي ونفسي”.

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ضعف الثقة في النفس

وأضاف: “هناك ناس تألمت، أو أصيبت بالانطواء، أو العزلة، أو المعاناة بسبب ضعف الثقة في النفس، بسبب الاسم الذي اختاره له والداه، وبالتالي المجتمع إذا ناده بالاسم الغريب، أو فيه شيء من القسوة والغلظة، يطلب منه تكرار الاسم أكثر من مرة، وإذا ما نطقه ينطقه بطريقة خاطئة، ويسألهم عن من الذين اختار لهم هذه الأسماء فيخرجون معقدين من أسمائهم”.