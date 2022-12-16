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الأونكتاد: عام 2022 شهد ارتفاعًا تاريخيًا في أسعار الغذاء
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الأونكتاد: عام 2022 شهد ارتفاعًا تاريخيًا في أسعار الغذاء

الأونكتاد: عام 2022 شهد ارتفاعًا تاريخيًا في أسعار الغذاء

الأونكتاد: عام 2022 شهد ارتفاعًا تاريخيًا في أسعار الغذاء
٠٧:٥٢:٠٧ م، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلن برنامج الامم المتحدة للتجارة والتنمية ” الأونكتاد ” اليوم أن عام 2022 شهد ارتفاعًا تاريخيًا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية.

وأعرب الأونكتاد في بيان، عن القلق إزاء ارتفاع أسعار القمح، وما يصاحبه من تخفيضات في قيمة العملات المحلية للدول النامية، وارتفاع فواتير وإرداتها، ما يمثل تحديًا للأمن الغذائي على مستوي العالم، لا سيما للدول المستوردة للغذاء.

وأشار أنه على عكس ما حدث في أزمات الغذاء السابقة، فان الدول النامية تواجه الآن عبئًا مزدوجًا، حيث يدفعوا أسعارًا أعلى، مقابل المواد الغذائية التي يستوردونها، وهذه الزيادة تتفاقم بسبب انخفاض قيمة عملاتهم مقابل الدولار الأمريكي، ما يؤدي أيضا إلى تأكل الهامش المالي الذي تحتاجه العديد من البلدان النامية للتعافي من جائحة ” كوفيد – 19 “.

الكلمات الدلالية:
أسعار الغذاء أسعار القمح الأمن الغذائي الأونكتاد الدول النامية العملات المحلية الواردات

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