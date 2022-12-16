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فلسطين.. إصابات وحالات اختناق في اعتداءات للاحتلال في الضفة الغربية
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فلسطين.. إصابات وحالات اختناق في اعتداءات للاحتلال في الضفة الغربية

فلسطين.. إصابات وحالات اختناق في اعتداءات للاحتلال في الضفة الغربية

فلسطين.. إصابات وحالات اختناق في اعتداءات للاحتلال في الضفة الغربية
٠٨:٠١:٢٩ م، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم، إصابة العديد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق خلال اعتداءات قوات الاحتلال بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع على مسيرات نظمت في نابلس وقلقيلية ورام الله، تنديدًا بالتوسع الاستيطاني وجدار الفصل العنصري.

إصابة 16 فلسطينيًا بجروح

وأفاد في بيان له، أن ما لا يقل عن 16 فلسطينيًا أصيبوا بجروح خلال اعتداء قوات الاحتلال على مسيرة مناهضة للاستيطان في بيت دجن بمدينة نابلس، كما استهدفت قوات الاحتلال الصحفيين أثناء تغطيتهم ومنعتهم من توثيق عمليات الاعتداء على المسيرة.

مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية

كما قام مستوطنون اليوم بالإعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني في قرى مدينتي نابلس والخليل بالضفة الغربية، من خلال مهاجمة المزارعين في أراضيهم .

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن عشرات المستوطنين هاجموا عدة منازل للفلسطينيين في قرية مادما جنوب نابلس بالحجارة، وحطموا واجهات المركبات الفلسطينية المارة على الطريق ن وذلك بحماية من قوات الاحتلال.

وفي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، شرع مستوطنون بحماية من قوات الاحتلال بشق طريق استيطاني في عمق أراضي قرية دورا، بهدف ربط المستوطنات، بعد ساعات من شروعهم بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المدينة.

إصابة العديد من الفلسطينيين بحالات اختناق

وأوضح أنه في قرية بيتا جنوب مدينة نابلس، اعتدت قوات الاحتلال على الفلسطينيين، حيث أصيب 15 فلسطينيًا بحالات اختناق خلال قمع الاحتلال للفلسطينيين أثناء تنظيم مسيرة مناهضة للاستيطان في بلدة أوصرين بنابلس شمال الضفة الغربية، إضافة إلى إصابة العديد من الفلسطينيين بحالات اختناق بعد قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية في قلقيلية.

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب نابلس

فيما هاجم مستوطنون، مساء اليوم الجمعة، منازل المواطنين في قريتي مادما وبورين جنوب نابلس، وذلك بحماية قوات الاحتلال مهاجمين منازل المواطنين في الجهة الجنوبية من قرية بورين، وأطراف مادما، حيث حطموا نوافذها وأطلقوا الرصاص الحي تجاه المواطنين الذين تصدوا لهم، دون أن يبلغ عن إصابات.

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الكلمات الدلالية:
إصابات باختناق الضفة الغربية القدس فلسطين قوات الاحتلال نابلس

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