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ضبط 18 مخالفًا لنظام البيئة لاستخدامهم حطبًا وفحمًا في أنشطة تجارية
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ضبط 18 مخالفًا لنظام البيئة لاستخدامهم حطبًا وفحمًا في أنشطة تجارية

ضبط 18 مخالفًا لنظام البيئة لاستخدامهم حطبًا وفحمًا في أنشطة تجارية

ضبط 18 مخالفًا لنظام البيئة لاستخدامهم حطبًا وفحمًا في أنشطة تجارية
٠٧:٤٨:٠٧ م، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 18 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من 25 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين المستخدمين في أنشطة تجارية، في مناطق مكة المكرمة والرياض وعسير.

وأوضح المتحدث الرسمي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

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عقوبة استخدام الحطب والفحم

وأشار إلى أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية تصل إلى (32) ألف ريال لكل متر مكعب.

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وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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