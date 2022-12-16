بالفيديو.. مسؤول بالتأمينات الاجتماعية يكشف الهدف من مسار «خبرة» ضمن برنامج «تقدير»

تواصل – فريق التحرير:

قال “فيصل الداود”، مدير الشراكات في التأمينات الاجتماعية، إن مسار “خبرة” يهدف إلى استثمار خبرات المتقاعدين والمتقاعدات بالتعاون مع شركاء “تقدير” في القطاعين العام والخاص.

وأضاف “الداود” خلال مداخلة بقناة “الإخبارية” : برنامج “تقدير” يقدم العديد من الخدمات والمبادرات من خلال عدة مسارات ومن خلال مسار “مزايا” وهو أحد مسارات “تقدير” يتم تقديم خصومات وعروض في كافة المجالات.

وتابع: يتم تقديم حلول تمولية متنوعة للمتقاعدين، بالإضافة إلى مسار “فعاليات” والذي يتم تقديم فيه فعاليات متنوعة للمتقاعدين وأسرهم.

وواصل: مسار “خبرة” والذي يتم من خلاله استثمار خبرات المتقاعدين في كافة المجالات ومنها “التطوعية” بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص.

برنامج «تقدير» هو أحد المبادرات الوطنية

وكانت التأمينات الاجتماعية أوضحت أن برنامج “تقدير” هو أحد المبادرات الوطنية التي أطلقتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتسعى لتقديم العروض والمزايا بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لجميع المتقاعدين والمتقاعدات ومستفيديهم من بعدهم.

وأضافت أن ما تردد بشأن البرنامج وأنه لا يشمل متقاعدي نظام التأمينات الاجتماعية غير دقيق، بحسب صحيفة الجزيرة.

وأعلنت المؤسسة بنهاية شهر مارس الماضي عن شمول برنامج “تقدير” للمتقاعدين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، وبذلك يستفيد من “تقدير” جميع المتقاعدين والمتقاعدات والمستفيدين في المملكة الخاضعين لنظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية.

ونوهت المؤسسة أنه لا يشترط للاستفادة من برنامج “تقدير” حصول المتقاعد أو المستفيد على بطاقة خاصة أو إجراءات تسجيل في البرنامج، فقد عمل البرنامج على الربط الالكتروني مع مجموعة من شركاء “تقدير”.

كما يمكن استخدام البطاقة التعريفية الرقمية لعميل المؤسسة والتي يمكن الحصول عليها كبطاقة رقمية من خلال تطبيق “تقدير” ودون الحاجة لطباعتها وذلك للاستفادة من جميع عروض برنامج “تقدير”.

اقرأ أيضًا:

توضيح عاجل من التأمينات الاجتماعية بشأن استفادة المتقاعدين من برنامج «تقدير»