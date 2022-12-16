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فيديو نادر. «اللحيدان» يُحذر أولياء الأمور من التساهل في ترك الجوال مع الأطفال

فيديو نادر. «اللحيدان» يُحذر أولياء الأمور من التساهل في ترك الجوال مع الأطفال

فيديو نادر. «اللحيدان» يُحذر أولياء الأمور من التساهل في ترك الجوال مع الأطفال
٠٧:١٨:٥٥ م، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في مقطع فيديو نادر، حذر الشيـخ صالح بن محمد اللحيدان -رحمه الله-، أولياء الأمور من التساهل في ترك الجوال مع الأطفال.

الجولات خطر على فكر وحياة الأطفال

وأوضح أن ترك الجولات في يد الأطفال الصغار يلهون به ويضيعون أوقات طويلة أمام أشياء غريبة ولا يدرونها، تشوش أفكارهم وتفسد عقائدهم وتجرهم إلى أمور  وخيمة العواقب.

على أولياء الأمور أن يحسنوا رعاية أطفالهم

وأضاف أنه ينبغي على أولياء الأمور أن يحسنوا رعاية أطفالهم بما يرضي الله تعالى وعلى منهج رسوله صلى الله عليه وسلم، بأن يصدونهم عما يضرهم ويمنعونهم عما يفسد أخلاقهم، لأن الطفل الصغير يجهل الضرر الحاصل له من تلك البرامج الخطيرة المنشورة على الجولات.

وأكد أن الأطفال الصغار عندما يجلسون بالساعات على الجوال دون علم والديهم، ويتعرضون لبرامج خطيرة وحوادث مختلفة، إلى جانب إفساد العقل والدين فإنه ربما يؤدي ذلك إلى وفاتهم.

خطورة الانشغال بالجوالات

وحذر الشيخ اللحيدان من خطورة الانشغال بالجوالات، مؤكدًا أن الانشغال بالجوالات، وتضييع أكثر الوقت بها هو من الأمور التي تمرض القلب، وتشتت الذهن، وقد يزرع أمراضًا في القلوب، مشددًا على أنه ينبغي على كل من ابتلى بشئ من هذه الجوالات، أن لا يزيد عن الاستفادة بالحاجات اللازمة فقط.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أولياء الأمور الأطفال الجولات برامج خطيرة صالح اللحيدان

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