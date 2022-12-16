هل يمكن سفر المقيم لدول الخليج بالهوية الرقمية ؟ «الجوازات» توضح

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تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال أحد المستفيدين والذي تساءل فيه: «هل يمكن سفر المقيم لدول الخليج بالهوية الرقمية؟».

وردت الإدارة على السؤال بقولها: «بإمكان المقيم السفر ويلزم وجود تأشيرة سارية الصلاحية ووثيقة سفر سارية مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد».

وكانت الإدارة قد تفاعلت مع سؤال أحد المواطنين بشأن إمكانية إصدار تأشيرة الخروج النهائي لسائق بعد وفاة كفيلته.

وقال المواطن: يوجد سائق خاص كفيلته حرمة كبيرة في العمر ومتوفاة، ولا يوجد لها إرث أو وكلاء شرعيين، والسائق يرغب بالخروج النهائي، كيف الطريقة للخروج النهائي باقي 5 أيام لانتهاء الإقامة؟.

وردًا على ذلك، أوضحت الإدارة أنه يتم الإجراء عبر مراجعة إدارة الجوازات من قبل الوكيل الشرعي وتنازل الورثة وإحضار صك حصر الإرث.

عدم تجديد هوية مقيم يُعرّض صاحبها للعقوبات

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للجوازات فرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد 3 أيام من انتهاء صلاحية سريانها.

وقالت في ردها على تساؤلات عبر حسابها في موقع “تويتر”: “تفرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد 3 أيام من انتهاء صلاحية سريانها، علمًا أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم 500 ريال للمرة الأولى و1000 ريال في حالة التكرار”.

وتنصح المديرية العامة للجوازات بضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات والالتزام بتجديد “هوية مقيم” لكافة المقيمين قبل 3 أيام على الأقل من انتهائها، محذرة من أن عدم الالتزام بتجديد الهوية يُعرِّض صاحبها للعقوبات المقررة نظامًا، التي تصل إلى الإبعاد.

العقوبات المقررة عند عدم تجديد هوية مقيم

وفيما يلي العقوبات المقررة عند عدم تجديد هوية مقيم:

– في المرة الأولى غرامة مالية قدرها 500 ريال.

– عند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعَف العقوبة لتصل إلى 1000 ريال.

-في حين تكرار المخالفة للمرة الثالثة يجري إبعاد المخالف عن البلاد.

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