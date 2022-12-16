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مغرب الجمعة.. شاهد هطول أمطار مع سيول وبرديات في أبها وجازان والباحة
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مغرب الجمعة.. شاهد هطول أمطار مع سيول وبرديات في أبها وجازان والباحة

مغرب الجمعة.. شاهد هطول أمطار مع سيول وبرديات في أبها وجازان والباحة

مغرب الجمعة.. شاهد هطول أمطار مع سيول وبرديات في أبها وجازان والباحة
٠٧:٠٩:٣٧ م، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تساقطت مع مغرب اليوم الجمعة، أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول المتدفقة في محافظة أبها، مع بردية السودة وسط أجواء شتوية باردة وانخفاض في درجات الحرارة.

برديات قوية بمناطق جنوب المملكة

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي كيف هطلت الأمطار التي أدت إلى جريان السيول مع برديات قوية في جنوب المملكة خاصة منطقتي جازان وعسير.

أمطار غزيرة على القنفذة والطائف

وتساقطت عصر اليوم كميات غزيرة من الأمطار على محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، وذلك مع هطول الأمطار بغزارة على محافظة الطائف في نفس المنطقة وسط أجواء باردة وانخفاض في درجات الحرارة.

جريان سيول رجال ألمع بعسير

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول في محافظة رجال ألمع التابعة لمنطقة عسير جنوب المملكة، وذلك نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة المستمرة على المنطقة.

انخفاض ملموس في درجات الحرارة

وصباح اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة, ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة و تكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

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