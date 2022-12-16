«منظمة الصحة»: مخزون لقاحات كورونا لدينا نفد

تواصل – وكالات:

بينما عاود المرض الظهور في شتى أنحاء العالم، أعلن مسؤول في منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن المخزون العالمي من لقاحات الكوليرا الذي تساعد المنظمة في إدارته “فارغ أو منخفض للغاية حاليًا”.

اقرأ أيضًا:

150 ألفًا يموتون سنويًا.. وضع جهاز استشعار في الحمام للقضاء على الكوليرا

رصد الكوليرا في 30 دولة

ووفقُا للمنظمة، فإن معدلات الوفيات العالمية في ازدياد وقد أفادت نحو 30 دولة حول العالم برصد بؤر تفش للكوليرا هذا العام، ويزيد هذا على العدد المعتاد سنويًا بمقدار الثلث.

وقال رئيس فريق مكافحة الكوليرا وأمراض الإسهال الوبائي في منظمة الصحة العالمية، الدكتور فيليب باربوزا “لم يعد لدينا لقاحات. تواصل مزيد من الدول طلب (اللقاحات) وهذا تحد كبير”.

وكان يشير إلى المخزونات التي تحتفظ بها مجموعة التنسيق الدولية لتوفير اللقاحات والتي تديرها منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرون.

وبشكل اعتيادي، تتيح المجموعة نحو 36 مليون جرعة سنويًا. ودفع نقص جرعات اللقاح منظمة الصحة العالمية بالفعل إلى التعليق الموقت لإستراتيجية التلقيح القياسي المؤلف من جرعتين في أكتوبر.

وقال باربوزا إن جزءًا من النقص يُعزى إلى قرار من مُصنّع هندي بتعليق الصادرات، دون أن يقدم تفاصيل. وأضاف أن أحد المُصنّعين من جنوب إفريقيا يخطط لبدء الإنتاج ولكن ذلك سيستغرق “بضعة أعوام”.

وتابع: “تطوير لقاح للكوليرا، وهو بشكل أساسي لقاح للدول الفقيرة، أقل جذبًا على الأرجح من تطوير لقاحات لكوفيد حيث الدخل المخصص للقاح أكثر بكثير”.

اقرأ أيضًا:

الكوليرا تجتاح دارًا للمسنين في لبنان.. وتحذير عاجل من السلطات

كيف تنتقل عدوى الكوليرا؟

وتنتقل عدوى الكوليرا عبر الطعام أو المياه الملوثين بها ويمكنها التسبب في إسهال حاد. ويعاني كثيرون من أعراض معتدلة ولكنها قد تتسبب في الوفاة خلال ساعات إن لم تُعالج.

وأضاف باربوزا: “من غير المقبول في القرن الواحد والعشرين أن يموت الناس من مرض معروف للغاية ومن السهل جدًا علاجه”.

ومن بين الدول التي رصدت بؤر تفش للمرض دول متأثرة بالفقر والصراعات مثل هايتي واليمن، ولكن أُبلغ أيضًا عن إصابات بالمرض في دول مثل لبنان الذي كان حتى وقت قريب دولة متوسطة الدخل.