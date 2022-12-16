الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
إنجاز جديد.. مواطن يحصل على براءة اختراع في الأمن السيبراني من أمريكا
مغرب الجمعة.. شاهد هطول أمطار مع سيول وبرديات في أبها وجازان والباحة
«منظمة الصحة»: مخزون لقاحات كورونا لدينا نفد
«الصحة» تحذر من خطر «مميت» عند استنشاق دخان الفحم
الجيش الأوكراني: إسقاط 60 صاروخًا من أصل 76 استهدفت أراضينا اليوم
5 علامات يجب مراقبتها.. الجلوس في الحمام لفترة طويلة يسبب هذا المرض

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

إنجاز جديد.. مواطن يحصل على براءة اختراع في الأمن السيبراني من أمريكا

إنجاز جديد.. مواطن يحصل على براءة اختراع في الأمن السيبراني من أمريكا

إنجاز جديد.. مواطن يحصل على براءة اختراع في الأمن السيبراني من أمريكا
٠٧:٠٩:٥٣ م، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

في أنجاز جديد يضاف لسلسلة النجاحات التي يحققها أبناء المملكة على المستوى العالمي، حصل الدكتور فريح بن نائف العنزي على براءة اختراع في مجال الأمن السيبراني من أمريكا.

بناء منهجية إحصائية لقياس موثوقية شبكات الكمبيوتر

وحسب مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، فقد جاءت براءة الاختراع للدكتور العنزي، نظير بناء منهجية إحصائية لقياس موثوقية شبكات الكمبيوتر التي اعتمدت على استخدام معلومات الثغرات الأمنية لأجهزة الكمبيوتر المرتبطة بالشبكة.

المنهجية كانت أحد أهم مخرجات رسالة الدكتوراه

وأوضح الدكتور العنزي، أن هذه المنهجية كانت أحد أهم مخرجات رسالة الدكتوراة من جامعة جنوب فلوريدا بمدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، وقد سُجلت باسمه وباسم المشرف على الأطروحة البروفيسور كريستوس بيتر تشوكوس.

بيانات الخطوات اللازمة لاختراق شبكات الكمبيوتر

وأشار إلى أنه يمكن من خلال براءة الاختراع تحديد التفاعل بين الثغرات الأمنية «نقاط الضعف» والمتغيرات الفردية أو عوامل الخطر التي تقود الحد الأدنى من بيانات الخطوات اللازمة لاختراق شبكات الكمبيوتر.

الابتكار يساعد مسؤولي الأمن السيبراني

وأكد أن اكتساب فهم أفضل للعلاقة بين الثغرات وتفاعلاتها يمكن أن يزود مسؤولي الأمن السيبراني بمنظور وفهم أفضل للحالة الأمنية لشبكات الكمبيوتر، معربًا عن شكره للحكومة الرشيدة على دعمها غير المحدود للبحث العلمي والابتكار، منوهاً بدعم وزارة التعليم وجامعة المجمعة أثناء فترة الابتعاث.

اقرأ أيضًا:

مواطنان يحصلان على براءة اختراع أمريكية في التحكم بالهواتف أثناء القيادة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم أمريكا الأمن السيبراني براءة اختراع نائف العنزي

مواد ذات صلة

المزيد
قادة الخليج منذ تأسيس «مجلس التعاون»

قادة الخليج منذ تأسيس «مجلس التعاون»

٠١:١٩ م، الثلاثاء، ٠٦ ديسمبر ٢٠١٦
نائب خادم الحرمين يستقبل الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين

نائب خادم الحرمين يستقبل الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين

٠٢:٥٠ م، الثلاثاء، ٠٤ أغسطس ٢٠١٥
المستشار الألماني: نتوقع أن الوضع في أوكرانيا سيتصاعد أكثر

المستشار الألماني: نتوقع أن الوضع في أوكرانيا سيتصاعد أكثر

٠٣:٥٥ م، الثلاثاء، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
“الغذاء والدواء” تتلف 52 طن أغذية فاسدة في الحج (صور)

“الغذاء والدواء” تتلف 52 طن أغذية فاسدة في الحج (صور)

١٠:٥٠ م، الأحد، ٠٥ أكتوبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *