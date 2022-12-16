إنجاز جديد.. مواطن يحصل على براءة اختراع في الأمن السيبراني من أمريكا

تواصل – واس:

في أنجاز جديد يضاف لسلسلة النجاحات التي يحققها أبناء المملكة على المستوى العالمي، حصل الدكتور فريح بن نائف العنزي على براءة اختراع في مجال الأمن السيبراني من أمريكا.

بناء منهجية إحصائية لقياس موثوقية شبكات الكمبيوتر

وحسب مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، فقد جاءت براءة الاختراع للدكتور العنزي، نظير بناء منهجية إحصائية لقياس موثوقية شبكات الكمبيوتر التي اعتمدت على استخدام معلومات الثغرات الأمنية لأجهزة الكمبيوتر المرتبطة بالشبكة.

المنهجية كانت أحد أهم مخرجات رسالة الدكتوراه

وأوضح الدكتور العنزي، أن هذه المنهجية كانت أحد أهم مخرجات رسالة الدكتوراة من جامعة جنوب فلوريدا بمدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، وقد سُجلت باسمه وباسم المشرف على الأطروحة البروفيسور كريستوس بيتر تشوكوس.

بيانات الخطوات اللازمة لاختراق شبكات الكمبيوتر

وأشار إلى أنه يمكن من خلال براءة الاختراع تحديد التفاعل بين الثغرات الأمنية «نقاط الضعف» والمتغيرات الفردية أو عوامل الخطر التي تقود الحد الأدنى من بيانات الخطوات اللازمة لاختراق شبكات الكمبيوتر.

الابتكار يساعد مسؤولي الأمن السيبراني

وأكد أن اكتساب فهم أفضل للعلاقة بين الثغرات وتفاعلاتها يمكن أن يزود مسؤولي الأمن السيبراني بمنظور وفهم أفضل للحالة الأمنية لشبكات الكمبيوتر، معربًا عن شكره للحكومة الرشيدة على دعمها غير المحدود للبحث العلمي والابتكار، منوهاً بدعم وزارة التعليم وجامعة المجمعة أثناء فترة الابتعاث.

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