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«الصحة» تحذر من خطر «مميت» عند استنشاق دخان الفحم
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«الصحة» تحذر من خطر «مميت» عند استنشاق دخان الفحم

«الصحة» تحذر من خطر «مميت» عند استنشاق دخان الفحم

«الصحة» تحذر من خطر «مميت» عند استنشاق دخان الفحم
٠٦:٢٧:١٢ م، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة، من خطورة استنشاق الدخان المتصاعد من الفحم المشتعل خاصة في الأمانة المغلقة.

وأوضحت الصحة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، أن الفحم المشتعل يتسبب في تصاعد غاز أول أكسيد الكربون.

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آثار خطيرة

وأضافت أن استنشاق الدخان في مكان مغلق يؤثر على خلايا المخ ويؤدي إلى:

1- خمول وتثاقل.

2- العجز عن الوقوف والحركة.

3- عدم القدرة على طلب الاستغاثة.

4- قد يسبب الوفاة خلال فترة وجيزة.

ووفقًا لموقع “مايو كلينك”: “يَحدث التسمم بأول أكسيد الكربون عندما يَتراكم أول أكسيد الكربون في مجرى الدم. وعند وجود كميات كبيرة من أول أكسيد الكربون في الهواء، يَستبدل جسمك الأكسجين الموجود في خلايا الدم الحمراء بأول أكسيد الكربون. يُؤدي ذلك إلى تلف خطير بالأنسجة، أو حتى الموت.

وأول أكسيد الكربون هو غاز ليس له لون ولا رائحة ولا طعم يَتصاعد عند حرق البنزين، أو الخشب، أو البروبان، أو الفحم أو غيرها من الوقود. وقد تَسمح الأجهزة والمحركات ذات التهوية غير السليمة، ولا سيما في الأماكن المغلقة بإحكام، بتراكم أول أكسيد الكربون إلى مستويات خطيرة.

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الأعراض

قد تشمل علامات وأعراض التسمم بأول أكسيد الكربون:

الصداع الخفيف.

الضَّعف.

الدوَّار.

الغثيان أو القيء.

ضيق النفس.

التشوُّش.

تَغَيُّم الرؤية.

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أول أكسيد الكربون استنشاق الدخان في مكان مغلق دخان الفحم وزارة الصحة

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