الجيش الأوكراني: إسقاط 60 صاروخًا من أصل 76 استهدفت أراضينا اليوم

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش الأوكراني، أن قواته أسقطت اليوم ما لا يقل عن 60 صاروخًا من أصل 76 استهدفت البلاد.

مقتل شخصين وإصابة آخرين

وأكدت السلطات الأوكرانية، مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف روسي استهدف بناية سكنية في دينيبرو، وأنه تم رصد إطلاق عشرات الصواريخ من طائرات إستراتيجية ومن أسطول البحر الأسود باتجاه مدن مختلفة من أوكرانيا.

وأوضح مستشار الرئيس الأوكراني: أن القوات الروسية شنت هجومًا واسعًا على مدن أوكرانيا وتستهدف منشآت الطاقة والمباني السكنية.

تضرر منشآت الطاقة في جنوب وشرق أوكرانيا

وكشف وزير الطاقة الأوكراني، عن تضرر منشآت الطاقة في جنوب وشرق أوكرانيا جراء القصف الروسي على البنية التحتية، مشيرًا إلى صواريخ روسية استهدفت منشآت البنية التحتية في مقاطعات عدة غربي البلاد، مؤكدًا أن المفاوضات بشأن إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيا النووية صعبة للغاية.

فيما أحصت سلطات زابوروجيا الأوكرانية، 12 صاروخًا حصيلة القصف الروسي الذي استهدف البنية التحتية في المقاطعة.

حزمة مساعدات عسكرية أمريكية قادمة

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه البيت الأبيض، أنه من المتوقع أن تتضمن مساعدات واشنطن العسكرية المقبلة إلى أوكرانيا المزيد من أنظمة الدفاع الجوي، مبينًا أن الدبلوماسيين الأمريكيين ناقشوا مع الأوروبيين تزويد أوكرانيا بأنظمة باتريوت والتداعيات المحتملة لذلك، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ الأمريكي يقر موازنة وزارة الدفاع بقيمة 847 مليار دولار تتضمن المزيد من التمويل لأوكرانيا وتايوان.

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