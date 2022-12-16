5 علامات يجب مراقبتها.. الجلوس في الحمام لفترة طويلة يسبب هذا المرض

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في حين أن الحمام يمثل “بيت الراحة”، إلا أن البقاء فيه لفترة طويلة قد يكون له نتائج عكسية على الصحة.

ووجدت دراسة استقصائية، أن البريطانيين يقضون ما متوسطه ثلاث ساعات ونصف الساعة في الحمام أسبوعيًا. ويقضي الشخص العادي خمس دقائق في كل مرة، ويتردد على الحمام ما بين أربع إلى سبع مرات في اليوم.

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الإضرار بالمستقيم

وقالت خبيرة الصحة والرفاهية، ستيفاني تايلور: “بينما قد تستمتع بالجلوس في الحمام أو قراءة الجريدة أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمستقيم”، لأنه “عندما تجلس، تكون فتحة الشرج على مستوى مختلف عن بقية النصف السفلي”.

وحذرت من أن “هذا يضع ضغطًا إضافيًا على الأوردة في أسفل المستقيم، مما قد يؤدي في النهاية إلى البواسير التي يمكن أن تكون غير مريحة وتؤدي إلى نزيف في المستقيم”، وفقًأ لصحيفة “ديلي ميل”.

والبواسير هي أوعية دموية منتفخة تقع داخل فتحة الشرج، وبينما تتراكم في معظم الأحيان، تختفي من تلقاء نفسها، وفي بعض الحالات يمكن أن تصبح مزمنة، وتتطلب عناية طبية.

ومع ذلك، إذا لاحظ الشخص أنه بحاجة إلى الذهاب إلى الحمّام بشكل متكرر، وأن البراز أكثر سيلانًا، فقد يكون ذلك علامة على شيء أكثر خطورة.

إذ يمكن أن يؤدي سرطان الأمعاء في كثير من الأحيان إلى تغيير في عادات استخدام المرحاض، مما يجعل الشخص يذهب إلى المرحاض والبقاء في الحمام لفترة أطول.

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وتشمل أعراض سرطان الأمعاء ما يلي:

نزيف من الشرج أو دم في البراز.

تغيير في عادات استخدام المرحاض – كثرة استخدام الحمام على سبيل المثال.

ألم أو تورم في البطن

التعب الشديد.

فقدان الوزن.

تشمل العلامات الأخرى لسرطان الأمعاء ما يلي:

آلام في البطن.

الشعور بالانتفاخ.

الإمساك وعدم القدرة على إخراج الريح.

المرض.

الشعور بالإجهاد.

معظم الأشخاص الذين يعانون من أعراض سرطان الأمعاء لا يعانون في الواقع من المرض. ويمكن أن يكون بدلاً من ذلك أكوام أو متلازمة القولون العصبي، على سبيل المثال.

لكن هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا تقول إن الأعراض “يجب أن تؤخذ بجدية أكبر كلما تقدمت في العمر”.