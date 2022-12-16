شاهد.. تساقط أمطار غزيرة على القنفذة والطائف مع جريان السيول بعسير

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تساقطت عصر اليوم كميات غزيرة من الأمطار على محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، وذلك مع هطول الأمطار بغزارة على محافظة الطائف في المنطقة نفسها وسط أجواء باردة وانخفاض في درجات الحرارة.

جريان سيول رجال ألمع بعسير

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول في محافظة رجال ألمع التابعة لمنطقة عسير جنوب المملكة، وذلك نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة المستمرة على المنطقة.

انخفاض ملموس في درجات الحرارة

وصباح اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس على الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية والوسطى من المملكة.

أمطار غزيرة وجريان السيول على هذه المناطق

في حين يستمر توقع هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة, ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وتكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

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