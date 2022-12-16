الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شرطة مكة تقبض على مقيم بسبب مقطع «يمس القيم الدينية»
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شرطة مكة تقبض على مقيم بسبب مقطع «يمس القيم الدينية»

شرطة مكة تقبض على مقيم بسبب مقطع «يمس القيم الدينية»

شرطة مكة تقبض على مقيم بسبب مقطع «يمس القيم الدينية»
٠٥:٣٨:٣١ م، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مقيم، على خلفية مقطع فيديو يتضمن عبارات “تمس حرمة الحياة الخاصة والقيم الدينية”.

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محتوى الفيديو المسيء

وقالت منطقة مكرمة إن المقيم الذي يحمل الجنسية اليمنية “وثق ونشر محتوى مرئيًا يتضمن ألفاظًا فيها مساس بحرمة الحياة الخاصة والقيم الدينية”.

وأشارت إلى أنه جرى إيقاف واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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العقوبة القانونية 

وينص القانون على تجريم إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه، عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتَيْن.

كما أن كل شخص يقوم بارتكاب جريمة المساس بالحياة الخاصة عن طريق استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها أو التشهير بالآخرين أو إلحاق الأذى بهم، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال.

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