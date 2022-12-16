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دراسة حديثة تحذر من «الصودا الدايت» وتكشف أمراضًا خطيرة مرتبطة بها
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دراسة حديثة تحذر من «الصودا الدايت» وتكشف أمراضًا خطيرة مرتبطة بها

دراسة حديثة تحذر من «الصودا الدايت» وتكشف أمراضًا خطيرة مرتبطة بها

دراسة حديثة تحذر من «الصودا الدايت» وتكشف أمراضًا خطيرة مرتبطة بها
٠٥:٣٦:٣٩ م، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة أجراها علماء بجامعة جنوب كاليفورنيا، أن الصودا الدايت لها أضرار عدة على الصحة، على رأسها السمنة، مؤكدة أن الإفراط في تناولها من هذا المنطلق يجلب على الجسد مشكلات لا تحمد عقباها .. فكيف تضر المشروبات الغازية الخالية من السكر بصحتنا؟

ويزيد شرب الصودا الدايت من رغبة الشخص في تناول مزيد من الطعام، خاصة الأكل عالي السعرات الحرارية الذي يتسبب بشكل مباشر في زيادة السمنة.

وأوضحت أن استهلاك المشروبات الغازية الخالية من السكر خلال وقت الحمية الغذائية الهادفة للتخسيس يحفز المنطقة المسؤولة عن زيادة الشهية في الدماغ، فيزيد الشعور بالجوع بعدها، وهو بالفعل ما يحدث حين يجد الذين يسعون لإنقاص وزنهم أنفسهم يخترقون نظامهم الغذائي بعد شرب عبوة من الصودا الدايت.

خطر الإصابة بأمراض القلب

وأضافت:  يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب عند مستهلكي الصودا الدايت أكثر ممن لا يتناولونها، وعلى المدى الطويل فإن الشخص يكون عرضة للوفاة بسبب اعتلال قلبه الناتج عن استهلاك ذلك المشروب.

وتشمل الأضرار كذلك إمكانية الإصابة بالسكتات الدماغية أيضًا، وإن كانت تلك الأضرار غير مؤكدة تمامًا وتحتاج إلى المزيد من الأبحاث الطبية، إلا أنها حاليًا لا تزال قائمة كاحتمالية.

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الكلمات الدلالية:
السمنة الصحة الصحة العامة الصودا تناول الصودا كاليفورنيا

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