لا يُشترط الخبرة.. وظائف شاغرة بوزارة الصحة

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أعلنت وزارة الصحة عبر بوابة التوظيف بوزارة الصحة، عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل الدبلوم فما فوق بمسمي (فـــني مســاعد طبيب أسنان) من (الجنسين).

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وفيما يلي التفاصيل والشروط لشغل الوظائف:

الشروط:

مســاعد طبيب أسنان – لايوجد تخصص

المؤهلات والخبرة

دبلوم بعد البكالوريوس مساعد طبيب أسنان

حصوله على شهادة تصنيف مهني تخصص فني مساعد طبيب أسنان

التصنيف فني

الخبرة (بدون)

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طريقة التقديم

للتقديم على وظائف وزارة الصحة؛ خلال الفترة الموضحة أعلاه، عبر بوابة التوظيف الرسمية للوزارة:

رابط مباشر لبوابة التوظيف الرسمية (اضغط هنا)