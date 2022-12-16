لا يُشترط الخبرة.. وظائف شاغرة بوزارة الصحة
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة عبر بوابة التوظيف بوزارة الصحة، عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل الدبلوم فما فوق بمسمي (فـــني مســاعد طبيب أسنان) من (الجنسين).
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وفيما يلي التفاصيل والشروط لشغل الوظائف:
الشروط:
مســاعد طبيب أسنان – لايوجد تخصص
المؤهلات والخبرة
دبلوم بعد البكالوريوس مساعد طبيب أسنان
حصوله على شهادة تصنيف مهني تخصص فني مساعد طبيب أسنان
التصنيف فني
الخبرة (بدون)
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طريقة التقديم
للتقديم على وظائف وزارة الصحة؛ خلال الفترة الموضحة أعلاه، عبر بوابة التوظيف الرسمية للوزارة:
رابط مباشر لبوابة التوظيف الرسمية (اضغط هنا)