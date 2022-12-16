الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لا يُشترط الخبرة.. وظائف شاغرة بوزارة الصحة
«حصاد الأسبوع الاقتصادي».. المملكة تتخطى المرحلة الحرجة وتنتقل إلى الاستدامة المالية
خطيبا الجمعة بالمسجدين الحرام والنبوي: أحسن غذاء للأرواح.. وأفضل ذكر للمؤمن
أبرز قرارات «تنظيم الكهرباء»: تقليل مدة التوصيل وتعديل تكاليف إيصال الخدمة للمستهلكين
«تيك توك» يفاجئ عددًا كبيرًا من موظفيه الروس بهذا الإجراء
عاجل.. «الأرصاد» يحذر 4 مدن في منطقة مكة من السيول

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لا يُشترط الخبرة.. وظائف شاغرة بوزارة الصحة

لا يُشترط الخبرة.. وظائف شاغرة بوزارة الصحة

لا يُشترط الخبرة.. وظائف شاغرة بوزارة الصحة
٠٥:٢٩:٣١ م، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة عبر بوابة التوظيف بوزارة الصحة، عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل الدبلوم فما فوق بمسمي (فـــني مســاعد طبيب أسنان) من (الجنسين).

اقرأ أيضًا:

وظائف شاغرة لدى شركة أوقاف للاستثمار للعمل في الرياض

وفيما يلي التفاصيل والشروط لشغل الوظائف:

الشروط:

مســاعد طبيب أسنان – لايوجد تخصص

المؤهلات والخبرة
دبلوم بعد البكالوريوس مساعد طبيب أسنان
حصوله على شهادة تصنيف مهني تخصص فني مساعد طبيب أسنان
التصنيف فني
الخبرة (بدون)

اقرأ أيضًا:

وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو روان للحفر.. التفاصيل ورابط التقديم

طريقة التقديم

للتقديم على وظائف وزارة الصحة؛ خلال الفترة الموضحة أعلاه، عبر بوابة التوظيف الرسمية للوزارة:
رابط مباشر لبوابة التوظيف الرسمية (اضغط هنا)

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم حاملو الدبلوم وزارة الصحة وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. أفراد من قوة الطوارئ بالحرم ينقذون امرأة من «عاصفة الجمعة»

شاهد.. أفراد من قوة الطوارئ بالحرم ينقذون امرأة من «عاصفة الجمعة»

٠٢:٢١ م، الأحد، ١٣ سبتمبر ٢٠١٥
الشرطة الأمريكية تضبط متهمَيْن بقتل المبتعث «ريان»

الشرطة الأمريكية تضبط متهمَيْن بقتل المبتعث «ريان»

٠٩:٢٤ ص، الثلاثاء، ١١ أغسطس ٢٠١٥
«الشورى» يوقف تعديل مادة تسمح للموظف الحكومي بالتجارة

«الشورى» يوقف تعديل مادة تسمح للموظف الحكومي بالتجارة

١٠:٢٤ ص، الأثنين، ٢٥ يناير ٢٠١٦
بالخطوات.. تعرّف على طريقة التقديم للحصول على قرض «الراجحي» المعجل

بالخطوات.. تعرّف على طريقة التقديم للحصول على قرض «الراجحي» المعجل

٠٣:٥٦ م، الأحد، ٢٥ سبتمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *