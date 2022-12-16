عاجل.. «الأرصاد» يحذر 4 مدن في منطقة مكة من السيول

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توقع المركز الوطني للأرصاد سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، اليوم، وبالتحديد في “أضم وبني يزيد وقيا وميسان”.

وأوضح أنه من المتوقع كذلك حدوث نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – حدوث انخفاض ملموس في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية والوسطى من المملكة.

في حين يستمر توقع هطول الامطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، قد تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة, ولا يستبعد هطول امطار متفرقة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية, بالإضافة إلى تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل الى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة.

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