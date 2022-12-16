أبرز قرارات «تنظيم الكهرباء»: تقليل مدة التوصيل وتعديل تكاليف إيصال الخدمة للمستهلكين

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أعلن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، سلسلة من القرارات لتعديلات تقديم الخدمة الحكومية.

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أبرز القرارات الرامية لتحسين الخدمة للمستهلك

وتشمل القرارات:

-تقليل المدة اللازمة لتوصيل الخدمة الكهربائية للمباني الجديدة لتصبح 20 يوم عمل،

-منع مقدم الخدمة من اشتراط توفير محطة توزيع فرعية للمنشآت المشيدة بمسطح بناء لا يتجاوز 1500م للقطاع السكني، و1000م للقطاع التجاري، وبأحمال لاتتجاوز 166 (ك. ف. أ)

-منح صاحب المخطط الأحقية في تحديد أحمال مخططه عن طريق مكتب هندسي معتمد وإلزام مقدم الخدمة بدراسة الأحمال والرد خلال 20 يوم عمل.

– تعديل حساب الأحمال الكهربائية لطلبات الإيصال للمنشآت السكنية والتجارية الجديدة.

– اعتماد آلية لحساب الأحمال للمشاريع الكبيرة والمخططات الجديدة.

-منح طالب الخدمة الحق في الحصول على مصدر تغذية احتياطي من الشبكة العامة لرفع موثوقية التغذية لمنشآته شريطة تحمله التكاليف المترتبة على ذلك.

-تعديل تكاليف إيصال الخدمة للمستهلكين.

وكانت إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء اعتمدت آلية جديدة تشجع المستهلكين على الارتباط بالشبكة من خلال تطبيق مقابل الدراسة المبدئية ومقابل التخطيط والهندسة والإشراف الهندسي بدلًا عن مقابل الإيصال، مما سيسهم في تخفيض تكلفة الإيصال على المستهلك, كما ترتب على هذا التعديل تخفيض بعض تكاليف الإيصال على جهد التوزيع المنخفض.

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التعديلات على دليل تقديم الخدمة الكهربائية

وفي إطار توجيه مجلس إدارة الهيئة بالعمل على حماية المستهلك وتحسين الخدمات المقدمة اعتمدت الهيئة عددًا من التعديلات على دليل تقديم الخدمة الكهربائية، وذلك ضمن مراجعتها المستمرة للخدمات الكهربائية المقدمة للمستهلكين بجميع شرائحهم بهدف الارتقاء بها.

وتم تعديل آلية حساب الأحمال الكهربائية بهدف تخفيض تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية، إضافة إلى زيادة مسطحات المباني التي يمكن التوصيل لها دون المطالبة بتوفير موقع لمحطة توزيع فرعية – غرفة كهرباء- ضمن مساحة المبنى.

كما شملت التعديلات الجديدة تقليل المدة اللازمة لتوصيل الخدمة الكهربائية للمباني الجديدة لتصبح 20 يوم عمل، إضافة إلى إتاحة إمكانية التوصيل للمشاريع الكبيرة من السعات المتوفرة في محطات التحويل القائمة عوضًا عن مطالبة أصحاب المشاريع بإنشاء محطات تحويل لخدمة مشاريعهم.

وأشارت الهيئة كذلك، إلى أن التعديلات الجديدة منحت صاحب المخطط الجديد إمكانية تحديد أحمال مخططه عن طريق مكتب هندسي معتمد، مع إلزام مقدم الخدمة بدراسة الأحمال والرد خلال (20) يوم عمل.

ودعت المستهلكين والمهتمين، إلى التعرف على تفاصيل التعديلات من خلال الاطلاع على دليل تقديم الخدمة الكهربائية المحدث، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستهلك ومقدم الخدمة الكهربائية وضبط الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمة للمستهلكين بفئاتهم كافة، عبر موقعها الإلكتروني (www.wera.gov.sa).