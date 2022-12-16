«تيك توك» يفاجئ عددًا كبيرًا من موظفيه الروس بهذا الإجراء

تواصل – فريق التحرير:

أفادت قناة “العربية” في نبأ عاجل، قبل قليل، أن تطبيق التواصل الشهير “تيك توك” قرر تسريح عدد كبير من موظفيه الروس، وذلك ضمن خطة التطبيق للاستغناء عن عدد كبير من الموظفين.

وليست هذه المرة الأولى، فسبق وسرحت الشركة الصينية المالكة للتطبيق عشرات الموظفين الذين يعملون في عدد الأقسام الإستراتيجية التي كان لها الفضل في أرباح التطبيق، وهو أمر يعتبره الموظفون أنفسهم شديد الغرابة نظرًا لارتفاع أرباح تيك توك العام الماضي.

تسريح عدد كبير من الموظفين في أمريكا الشمالية

وشملت عملية تسريح موظفي تيك توك عددًا كبيرًا من الموظفين في أمريكا الشمالية، وذلك كجزء من إعادة هيكلة قسم المبيعات، والذي شمل موظفين يعملون في إدارة مبيعات الإعلانات وعلاقات العملاء مع العلامات التجارية التي تدير حملات على تيك توك.

وفي وقت سابق، أكد متحدث باسم «تيك توك» أن الخطوات التي تقوم بها الشركة تأتي كجزء من التحول المخطط له لجعل أعضاء فريق حلول الأعمال العالمية يركزون على قطاعات صناعية معينة مثل الموضة والتجميل والترفيه.

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