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فرنسا.. مصرع 10 أشخاص بينهم 5 أطفال في حريق قرب مدينة ليون

فرنسا.. مصرع 10 أشخاص بينهم 5 أطفال في حريق قرب مدينة ليون

فرنسا.. مصرع 10 أشخاص بينهم 5 أطفال في حريق قرب مدينة ليون
٠٤:٣٩:١٣ م، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت فرنسا، صباح اليوم، عن مقتل 10 أشخاص من بينهم خمسة أطفال، وفقًا لحصيلة أولية بعد أن اندلع حريق في بناية سكنية في فون فلان قرب مدينة ليون.

وبحسب “العربية”، قالت السلطات المحلية في منطقة ليون ورون، إن سبب الحريق لم يعرف بعد وأن نحو 170 إطفائيًا في موقع الحادث.

ونشب الحريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في بناية سكنية مؤلفة من سبعة طوابق.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن طوقًا أمنيًا فُرض حول موقع الحريق.

من جهته، قال وزير داخلية فرنسا، إنه سيتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

 

حريق قرب مدينة ليون

فرنسا تعاني من كثرة الحرائق وانتشارها

وتعاني فرنسا من كثرة الحرائق، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لألسنة النيران وهي تلتهم الغابات جنوب غرب فرنسا، أعقبها إجلاء آلاف الأشخاص.

وأدى تجدد الحرائق في جنوب غرب فرنسا، في جيروند التي شهدت حريقًا هائلاً في يوليو، إلى تدمير 6 آلاف هكتار من غابات الصنوبر منذ بعد ظهر الثلاثاء وإجلاء 8 آلاف شخص.

وطلبت فرنسا من إيطاليا والسويد إرسال طائرات إطفاء لمواجهة الحرائق، فيما وجه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان نداء للإطفائيين المتطوعين بالتوجه لمناطق الحرائق.

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