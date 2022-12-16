كيف تكون عظيمًا وصاحب تأثير؟

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وجه الكاتب مبرد ياسين الشمري، التحية لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، على “الرؤية الشجاعة” التي عملت على تطوير السياسات والارتقاء بالمملكة.

الشمري قال إن طريق العظماء غير ممهد وليس مفروشًا؛ وإنما حتمًا ستواجهنا الكثير من العراقيل والعواقب، ولكن لذة النجاح أن نهزم كل تلك العراقيل وأن نتخطى كل تلك الصعاب من أجل الأهداف المنشودة والسامية.

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أنا من العظماء

وطرح الشمري في مقاله المنشور بجريدة “المدينة”، تحت عنوان: “أنا من العظماء!!”، سلسلة من المقترحات التي تساعد على تحقيق تلك الغاية، “العظمة الإنسانية والعظمة البشرية”، على النحو التالي:

أولاً – يجب أن يكون لك رؤية واضحة وأهداف تستطيع أن تحققها وفق نقاط القوة التي تمتلكها؛ حيث إن الرؤية هي المكون المستقبلي لحياتك الذي تتمناه، مع أهداف محددة وواضحة تحقق أحلامك.

ثانيًا – كن شجاعًا ولا تهاب المخاوف وتخلص من سلاسل الخوف والمحبطين، وردد:

اكفخ بجنحان السعد لا تدرا ‏فالعمر ما يقاه كثر المداري..

فلا تستسلم لأفكار (دجل) تجعل منك أضحوكة!!، الناس تتطور من حولك بعزمها وسواعدها وعلمها، وأنت تلعن الظلام في وضح النهار.

لكل مؤدلج سياسيًا ودينيًا ألا تميز بين الأمور؟، فمثلاً نحن بالمملكة قبل ربع قرن لسنا مثل اليوم، والسبب أن لدينا رؤية شجاعة تركت المخاوف وطورت السياسات من خلال دراسة التاريخ والمواقف.

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ثالثًا – الصدق والأمانة والشغف والحب لوطنك، فهذه صفات ليست محصورة على القادة فقط بل على كل أفراد المجتمع، مما يجعل منه مجتمعًا قويًا ومترابطًا على كل أوجه التحديات بالمنشط والمكره.

وأكد الكاتب افتخاره ببلاده العظيمة وقادتها العظماء الذين عملوا بكل سمو من الأخلاق الإسلامية، وبكل شغف وحب لنا كمواطنين، متسلحين بشجاعة أجدادهم لكي يجعلوا بلادنا قوية ومؤثرة، ذات سيادة مطلقة جدًا، تعمل على مصالحها أولاً وأخيرًا.

ورحب الشمري بكل بلد يريد أن يكون معنا بمصفوفتنا السياسية الحديثة.

وتوجه بالشكر لـ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين؛ قائلاً “جعلتونا في القمة”.

وختم الكاتب بمقولة للمؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن:

حنا كما نمر إلي منه عدا..

والنمر ما تومن دغايله…نمشي لصاحبنا قدا…واللي يحايلنا نحايله…