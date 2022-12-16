عاجل.. «الأدخنة تصاعدت لعنان السماء».. لحظة اندلاع حريق في مركز تجاري بتركيا (فيديو وصور)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو لحظة اندلاع حريق في مركز تسوق واقع بحي إسينتيبه في العاصمة التركية “اسطنبول” حيث تصاعدت الأدخنة إلى عنان السماء.

يأتي هذا فيما تم إرسال عدد كبير من رجال الإطفاء إلى مكان الحادث وبدأت الطواقم بعملية إجلاء المواطنين والموظفين في المركز التجاري الذي اندلعت فيه النيران.

فرق إخماد الحريق تواصل عملها

وتتواصل محاولة الفرق لإخماد الحريق وتم تقديم دعم طواقم الإطفاء من بشيكتاش وسيرانتيبي وشيشلي وبيوغلو وبكيركوي وسلطان غازي.

كما شوهد الدخان الكثيف الذي غطى السماء بسبب الحريق من الأحياء المجاورة وجانب الأناضول.

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