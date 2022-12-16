«العضة المميتة».. شاب يلقى حتفه بسبب عضة قطة

تواصل – فريق التخرير:

توفي شاب دنماركي، جراء تعرضه لعضة قطة في إصبعه أدت إلى إصابته بعدوى مميتة.

وأصيب هنريك كريجباوم بليتنر بالتهاب اللفافة الناخر وهو عدوى بكتيرية نادرة، لكنها خطيرة تُؤثر على الأنسجة تحت الجلد، والعضلات، والأعضاء المحيطة، ويُطلق على المرض أحيانًا اسم مرض “أكل اللحم”، وعلى الرغم من أن البكتيريا المسببة له لا تأكل اللحم ولكنها تطلق السموم التي تضر الأنسجة المجاورة.

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تطورات الحالة

تعود الواقعة إلى ما قبل أربع سنوات، عندما تبنى بليتنر، قطة وقططها الصغيرة من مأوى في عام 2018، لكنه تعرضت للعض في إصبعه السبابة أثناء محاولته تحريك إحدى القطط الصغيرة.

لم يعبأ بالأمر حتى اكتشف أن يده تورمت إلى ضعف حجمها في غضون ساعات قليلة، اتصل بطبيب لكن طُلب منه الانتظار حتى اليوم التالي، وبعد عدد من الاستشارات انتهى به المطاف في مستشفى كولدينج في الدنمارك.

ومكث في المستشفى لمدة شهر خضع خلالها لـ15 عملية جراحية، لكن بعد أربعة أشهر من الجراحة، قرر الأطباء بتر الإصبع.

وعلى الرغم من ذلك، بدأت صحة الشاب البالغ من العمر 33 عامًا في التدهور، قالت والدته لوسائل الإعلام المحلية: “كانت صحته متقلبة للغاية. كان يعاني من ضعف في جهاز المناعة والالتهاب الرئوي والنقرس والسكري”.

وأضافت، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”: “القطة عضت الوعاء الدموي، وعندما تعض قطة وتخرج أسنانها، ينغلق الثقب وتنتشر البكتيريا”.

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جروح عضة القطط

وعادة ما تحدث عدوى الأنسجة في جروح عضة القطط عن البكتيريا المسببة للأمراض المعروفة باسم “باستوريلا مولتوسيدا”. وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي هذا إلى عدوى بكتيرية نادرة تسمى التهاب اللفافة الناخر والتي يمكن أن تكون قاتلة.

عندما انغلق الجرح فور تعرضه للعض، دخلت البكتيريا مجرى الدم عبر الوريد وبقيت في الجسم حيث بدأت في الانتشار. تقول عائلة بليتنر إنه توفي في أكتوبر، وهم الآن يدعون إلى التعامل بحدية مع عضة القطط لتجنب ما حدث معه

قالت أرملته ديزيريه: ‘كنا نعلم أنه كان سيئًا. ومع ذلك ، لم يكن لدينا أي فكرة أنه كان مريضًا جدًا”، وأشارت إلى أنها عندما طلبت منه الذهاب إلى الطبيب بعد العضة لم يتعامل مع الأمر بالجدية المطلوبة.