الكسَّار يشارك بمؤتمر التعليم من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القاهرة

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شارك الدكتور محمد بن هلال الكسَّار، عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة بجامعة الملك سعود وأمين المال والمدير التنفيذي لها، في المؤتمر العلمي الدولي الثاني بعنوان “التعليم من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة” وشعار “استدامة النمو في العالم العربي”.

وعُقد المؤتمر برعاية جامعة الدول العربية وبتنظيم من الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، خلال الفترة من 7 إلى 8 ديسمبر 2022 بمدينة القاهرة، وقد عُقدت جلسته الافتتاحية بمقر جامعة الدول العربية وتم عرض الأبحاث باليوم التالي في جامعة الأزهر.

المملكة حققت نموًّا متسارعًا في التعليم المستدام

وقام الكسار بإدارة الجلسة الثانية في أعمال افتتاح المؤتمر، وأكد أن من ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 توفير نمط تعليمي مستدام، حيث حققت المملكة نموًّا متسارعًا بهذا المجال، وقد سعت الإدارات التعليمية بوضع الإستراتيجية اللازمة لتحقيق ذلك، وبادرت إلى وضع عدد من الأهداف الإستراتيجية، وعدد من المبادرات بلغ عددها (36) مبادرة تصب في صالح هذا التوجه، وحددت أيضًا التحديات التي يجب التغلب عليها حتى تحقق أهدافها ومبادراتها.

وذكر الكسار بأن الإدارات التعليمية التابعة لوزارة التعليم عملت على عدد من السياسات لتحقيق إستراتيجية التعليم المستدام، ومن تلك السياسات: إنشاء وتطوير بوابة وطنية تعليمية توفر محتوى تعليميًا ثريًا للمعلمين والطلاب، يسمح لهم بمشاركة وتبادل التجارب والخبرات مع المؤسسات التعليمية حول العالم من خلال مبادرات “التوأمة”، والتي تعني وجود نوع من تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التعليمية واستفادة كل منهما من الأخرى.

تحسين مستوى الخريجين لسد حاجات سوق العمل

كما أشار الكسار بأن العمل على تطوير جودة التعليم والمنظومة التعليمية بشكل عام بالتنسيق مع المبادرات الحكومة ومبادرات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشراكات الدولية، يعد ضرورة ملحة لتحسين مستوى الخريجين لسد حاجات سوق العمل، بما يسهم في النمو المستدام واجتماعيًا واقتصاديًا.

ووضح الكسار بأن من مقدور التعليم العالي والمهني والفني أن يقوم بدور رئيس في التحول المطلوب إلى مجتمعات أكثر نمو واستدامة من الناحية البيئية؛ فالتعليم يصوغ القيم ووجهات النظر، ويسهم أيضًا في تنمية وتطوير المهارات والمفاهيم والأدوات التي يمكن أن تستخدم في خفض أو إيقاف الممارسات غير المستدامة.

وشدد الكسار على أهمية ودور التحول الرقمي للمؤسسات التعليمية بإعادة النظر في مجمل عناصر النظام التعليمي، وإحلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية المتقدمة، واستخدامها بكافة المجالات وجميع المستويات، والأنشطة والخدمات المتنوعة، واستبدال العناصر والعمليات المادية بأخرى افتراضية، وتقديم الخدمات التعليمية بصورة إلكترونية وأنظمة تعليمية ذكية كتطور طبيعي منطقي لنموذج الجامعات الافتراضية والإلكترونية في ظل الثورة التقنية والتحول الرقمي في التعليم الجامعي، ويتم ذلك من خلال تفعيل المنصات الرقمية للتواصل والتي تعتمد تقنية الجيل الخامس، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والحلول الذكية لإنتاج بيئة مستدامة، وتحقيق التنوع والوصول إلى درجات عالية من مستويات جودة الحياة.

“مدرستي” نموذج لإدارة العملية التعليمية عن بعد

ووضح الكسار بأن المملكة سطّرت أحد أهم التجارب الرائدة والناجحة أثناء جائحة كورونا، ومن ذلك تجربة وزارة التعليم حيث كان لإستراتيجيات التحول الرقمي لدى وزارة التعليم في المملكة الدور البارز في مواجهة آثار جائحة كورونا، وتمكين أهداف التنمية المستدامة، من حيث قيامها بضمان استمرار العملية التعليمية عن بُعد لأكثر من سبعة ملايين طالب وطالبة في التعليم العام والجامعي والتدريب، والحفاظ على سلامتهم. حيث شهدت منصة “مدرستي” آنذاك على:

– دخول 92% من طلاب وطالبات المملكة في المنصة.

– دخول 97% من المعلمين والمعلمات في المنصة.

– دخول 37% من أولياء الأمور في المنصة.

– تم تدريب أكثر من 389 ألف متدرب ومتدربة من العاملين في الوظائف التعليمية على المنصة التعليمية للوزارة.

من هو الدكتور الكسَّار؟

الدكتور محمد بن هلال الكسَّار، هو عضو بمجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة بجامعة الملك سعود، وأمين المال والمدير التنفيذي لها، وعضو جمعية الاستشاريين الإداريين السعوديين، كما أنه عضو في الجمعية السعودية للإعلام والاتصال بجامعة الملك سعود، وهو عضو مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة.

يمتلك الكسار خبرة عملية تقارب 24 عامًا في القطاع (العام – الخاص – غير الربحي) بأعمال القيادة التنفيذية والاستشارات الإدارية.

يحمل الكسار درجة الدكتوراه في العلوم الإدارية والأمنية.

شارك بالعديد من الملتقيات العلمية والعملية (معارض -ندوات – مؤتمرات) محليًا ودوليًا.

صدر له كتابان أحدهما عن الإدارة الإلكترونية، والآخر في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية والأمن المائي.

الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة

يعتبر الاتحاد منظمة عربية تطوعية غير حكومية وغير ربحية، عضو بالمكتب التنفيذي الدائم لملتقى الاتحادات العربية النوعية بجامعة الدول العربية، تتخذ من جمهورية مصر العربية مقرًا دائمًا بموجب اتفاقية مقر مع وزارة الخارجية المصرية، ويهدف الاتحاد إلى رفع مستوى الوعي بشأن التنمية المستدامة وحماية البيئة في الوطن العربي من خلال تبادل الخبرات العملية والعلمية، وينظم الاتحاد بشكل شبه سنوي مؤتمرًا علميًا دوليًا، إضافة للعديد من الأنشطة التي تقام على مدار السنة بمختلف الوطن العربي.