«الصحة»: 40 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 55 حالة

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أعلنت وزارة الصحة الجمعة، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، فيما رصدت 40 إصابة جديدة، وتعافي 55 حالة.

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826 ألف حالة إصابة

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة 826 ألفًا و450 حالة، من بينها 3 آلاف و7 حالات حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 39 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 813 ألفًا و951 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9 آلاف و492 حالة وفاة.

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