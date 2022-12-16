الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
ردًا على هذا الإجراء.. الاتحاد الأوروبي يتوعد «إيلون ماسك»
عاجل.. «الأدخنة تصاعدت لعنان السماء».. لحظة اندلاع حريق في مركز تجاري بتركيا (فيديو وصور)
«العضة المميتة».. شاب يلقى حتفه بسبب عضة قطة
«اليورو» يستقر عند 4 ريالات.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال
«الصحة»: 40 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 55 حالة
الذهب يواصل تراجعه لليوم الثاني على التوالي.. وعيار 21 يسجل 188 ريالاً

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«الصحة»: 40 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 55 حالة

«الصحة»: 40 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 55 حالة

«الصحة»: 40 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 55 حالة
٠٣:١٣:٣٠ م، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة الجمعة، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، فيما رصدت 40 إصابة جديدة، وتعافي 55 حالة.

اقرأ أيضًا:

«الصحة»: تسجيل 45 إصابة جديدة بكورونا و55 حالة شفاء

826 ألف حالة إصابة 

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة 826 ألفًا و450 حالة، من بينها 3 آلاف و7 حالات حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 39 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 813 ألفًا و951 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9 آلاف و492 حالة وفاة.

اقرأ أيضًا:

هل لقاحات كورونا متاحة لحاملي تأشيرات الزيارة العائلية؟.. «الصحة» تجيب

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم فيروس كورونا كوفيد 19 وزارة الصحة

مواد ذات صلة

المزيد
«الصحة»: إصابة مواطنة ستينية بـ«كورونا» في الرياض

«الصحة»: إصابة مواطنة ستينية بـ«كورونا» في الرياض

٠٥:٠٨ م، السبت، ١٥ أغسطس ٢٠١٥
الداخلية وحرس الحدود تدعوان المواطنين لتجنب تداول الشائعات

الداخلية وحرس الحدود تدعوان المواطنين لتجنب تداول الشائعات

٠٤:٢٢ م، الخميس، ٢٦ مارس ٢٠١٥
“جدة” تلزم شركات تستخدم كيماويات بالتعاقد مع أخرى لمعالجة النفايات الخطرة

“جدة” تلزم شركات تستخدم كيماويات بالتعاقد مع أخرى لمعالجة النفايات الخطرة

٠٨:٠٤ ص، الأحد، ٠٨ مارس ٢٠١٥
وفاة راكب تجبر طائرة «الخطوط السعودية» على الهبوط بمطار القاهرة

وفاة راكب تجبر طائرة «الخطوط السعودية» على الهبوط بمطار القاهرة

٠٣:٢١ م، الجمعة، ٢٣ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *