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«اليورو» يستقر عند 4 ريالات.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال
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«اليورو» يستقر عند 4 ريالات.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال

«اليورو» يستقر عند 4 ريالات.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال

«اليورو» يستقر عند 4 ريالات.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال
٠٣:٢٣:٣٤ م، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الجمعة الموافق 16من ديسمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 4.00.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.98

دينار كويتي 12.26

ريال عماني 9.77

ريال قطري 0.97

جنيه إسترليني 4.58

فرنك سويسري 4.05

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الكلمات الدلالية:
الدولار الريال العملات الأجنبية اليورو سعر الريال أمام الجنيه الاسترليني

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