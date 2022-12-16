الذهب يواصل تراجعه لليوم الثاني على التوالي.. وعيار 21 يسجل 188 ريالاً

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واصلت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، الموافق 16 من ديسمبر 2022، تراجعها في السوق، حيث سجل عيار 24 نحو 215.36 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 197.41 ريال.

عيار 21 يسجل 188.44 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 189.99 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 161.52 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 125.63 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 107.68 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6698 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1508 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 215,357 ريال.

التراجع بدأ من أمس الخميس

وأمس، انخفضت أسعار الذهب سجل عيار 24 نحو 217.13 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 199.04 ريال.

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 189.99 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 162.85 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 126.66 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 108.56 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6753 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1520 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 217,129 ريال.

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