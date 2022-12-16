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كيف تُطيل عمر هاتفك الذكي بإجراء بسيط؟

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كيف تُطيل عمر هاتفك الذكي بإجراء بسيط؟

كيف تُطيل عمر هاتفك الذكي بإجراء بسيط؟

كيف تُطيل عمر هاتفك الذكي بإجراء بسيط؟
٠٣:١١:٠٥ م، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كثير من مستخدمي الهواتف لا يجيدون التعامل معها بالشكل الأمثل الذي يحافظ على إطالة عمرها.

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منفذ الشحن

وفي السياق، كشف المهندس الروسي نيكولاي نوفيكوف عن إحدى نقاط الضعف التي تؤثر على عمل الهاتف الذكي ألا وهي منفذ الشحن.

وفقًا لنوفيكوف، المهندس في شركة “سيرفيونيكا” الروسية، فإنه يمكن تجنب دخول الغبار إلى المنفذ عن طريق تنظيف الموصل كل شهرين إلى ثلاثة أشهر.

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التعامل بحذر شديد

لكنه شدد على أن الإجراء يجب أن يتم بحذر شديد حتى لا تتعرض للتلف، وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

ونصح نوفيكوف باستخدام الإبر الرفيعة أو المسواك والسوائل التي تحتوي على نسبة عالية من الكحول. وخلص إلى أنه بهذه الطريقة يمكن سحب البلاك والأوساخ من الموصل.

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