شاهد.. سيول عارمة تجتاح مدينة بورتسودان ومطالب بإعلان حالة الطوارئ

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت مقاطع فيديو عديدة ومتداولة على مواقع التواصل الاجتنماعي، لحظة اجتياح سيول عارمة، أحياءً بمدينة بورتسودان بشرق السودان.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التربية والتعليم بولاية البحر الأحمر، تعليق الدراسة، اليوم الخميس، وإلزام جميع المدارس بالقطاع الحكومي وغير الحكومي بأن يكون اليوم عطلة رسمية، حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات لسوء الأحوال الجوية وندرة وسائل النقل لهطول الأمطار المستمر.

الأمطار تنهمر بغزارة لساعات طويلة

وانهمرت الأمطار بغزارة لساعات طويلة على مدينة بورتسودان وتحوّلت إلى سيول عارمة.

وعبر مواطنون سودانيون عن مخاوفهم مما يحدث مطالبين بإعلان حالة الطوارئ، وقال أحدهم: “موسم الأمطار السنة دي غير مسبوق وفوق قدرات حكومة الولاية بكل أجهزتها، يجب إعلان حالة الطوارئ والتدخل العاجل من المنظمات والجهات الاتحادية”.

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