فيديو: خطيب المسجد النبوي: لا تجعلوا قلوبكم تصدأ بالذنوب والغفلة

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قال الدكتور خالد المهنا، خطيب المسجد النبوي، إن القلوب تصدأ بالذنوب والغفلة، وجلاؤها ذكر الله.

وأضاف المهنا في خطبة الجمعة اليوم: “القلوب يا عباد الله تصدأ بالغفلة والذنوب، وجلاؤها بالاستغفار والذكر، فبذكر الله تكشف الكربات، وتستدفع الآفات، وتهون المصيبات، هو جلاء القلوب وثقالها، وداؤها إذا غشي اعتلالها”.

وتابع: “ألا وإن من أجل الأذكار قدرًا وأفضلها أجرًا، تسبيح رب العالمين، فإنه ذكر الكرام في أشرف مكان بالكون، “وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم”، وهو دأبهم في ليلهم ونهارهم، “يسبجون الليل والنهار لايفترون”، وهو ذكر المخلوقات كييرها وصغيرها، “تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم”.

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الخطبة الأولى للمهنا بالمسجد النبوي

وتعد هذه هي الخطبة الأولى للمهنا بالمسجد النبوي، بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وافق خادم الحرمين الشريفين في 7 من ديسمبر الجاري على مشاركة المهنا إمام المسجد النبوي في الخطابة بالمسجد النبوي، بالإضافة إلى الشيخ أحمد الحذيفي. فيما تضمن القرار الموافقة للشيخ ياسر الدوسري إمام المسجد الحرام على الخطابة بالمسجد الحرام.

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من هو الشيخ خالد المهنا؟

والمهنا واسمه بالكامل خالد بن سليمان بن عبدالله بن سليمان بن مهنا الشَّمّري، مولود في محافظة الإحساء عام 1396 هـ، ثمّ انتقل إلى الرياض ودرس بها جميع مراحله الدراسية حتى تخرج من كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1418 هـ بتقدير امتياز.

ثم عمل معيدًا بالكلية نفسها في ذلك العام، وفي عام 1424 هـ حصل على درجة الماجستير من نفس الكليّة، ثم نال درجة الدكتوراة عام 1431 هـ. ويعمل المهنا أستاذًا مساعدًا بجامعة الإمام، كما يعمل إمامًا للمسجد النبوي اعتبارا من 14 صفر 1441 هـ.