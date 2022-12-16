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الغذاء والدواء: وقف خط إنتاج أحد المصانع الغذائية بنجران بعد اكتشاف هذا الأمر
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الغذاء والدواء: وقف خط إنتاج أحد المصانع الغذائية بنجران بعد اكتشاف هذا الأمر

الغذاء والدواء: وقف خط إنتاج أحد المصانع الغذائية بنجران بعد اكتشاف هذا الأمر

الغذاء والدواء: وقف خط إنتاج أحد المصانع الغذائية بنجران بعد اكتشاف هذا الأمر
٠٢:٣٨:٥٩ م، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن وقف خط إنتاج أحد المصانع الغذائية بنجران، وذلك بعد رصد تلوث في المواد الخام.
وأوضحت “الغذاء والدواء” أن عمليات الرصد والتقصي قادت مفتشيها لرصد تلوث في منتجات المواد الخام الداخلة في عملية التصنيع بمصنع غذائي في نجران، وظهور أعفان وحشرات وآثار الفساد عليها، إضافة إلى عددٍ من المخالفات الفنية الأخرى.

استدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية

وأكدت “الهيئة” أنها أوقفت خط إنتاج المصنع وضبطت المواد الخام وكامل منتجات المصنع، مشيرةً إلى أنها استدعت صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المصنع، كما يجري سحب عينات من السوق المحلي للتأكد من سلامة المنتج.
ودعت “الغذاء والدواء” للإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني” التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل “IOS” و “أندرويد”.

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