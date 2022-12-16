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خطيب المسجد الحرام: الالتزام بالقرآن الكريم أعظم مصدر لمعرفة التوحيد (فيديو)
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خطيب المسجد الحرام: الالتزام بالقرآن الكريم أعظم مصدر لمعرفة التوحيد (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: الالتزام بالقرآن الكريم أعظم مصدر لمعرفة التوحيد (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: الالتزام بالقرآن الكريم أعظم مصدر لمعرفة التوحيد (فيديو)
٠٢:٠٩:٥٨ م، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

طالب خطيب المسجد الحرام، ياسر الدوسري، المصلين بالالتزام بالقرآن الكريم فهو أعظم مصدر لمعرفة التوحيد، مؤكدًا أن القرآن هو معدن التوحيد ومنبعه.

وأضاف في خطبته اليوم: “لما كان القرآن منبع التوحيد ومصدر الإيمان ومرجعه نفرت منه نفوس من أشربوا في قلوبهم الأنداد وضرب الهوى بينهم وبين الهدى أصلب الأسداد”.

فكروا وقدروا ولم تتمخض جهودهم إلا عن رأي خديج

وتابع: “كانوا في أحكام عليه في أمر مريج.. فكروا وقدروا ولم تتمخض جهودهم إلا عن رأي خديج، وتحداهم الله بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا وفي دائرة الإبلاس انحجزوا”.

وواصل: “قال الله تعالى إن كُنتُمْ فِى رَيْبٍۢ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍۢ مِّن مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ”.

وأكد أن هذا الترتيب القرآني دال على أن أفضل مصدر هو هذا الكتاب البليغ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

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بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: التوحيد مبتدأ الأمر ومنتهاه

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التوحيد الدوسري السعودية القرآن المسجد الحرام خطبة الجمعة ياسر الدوسري

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