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بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: التوحيد مبتدأ الأمر ومنتهاه
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بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: التوحيد مبتدأ الأمر ومنتهاه

بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: التوحيد مبتدأ الأمر ومنتهاه

بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: التوحيد مبتدأ الأمر ومنتهاه
٠١:٥٠:٢٠ م، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال خطيب المسجد الحرام، ياسر الدوسري،  إن التوحيد مبتدأ الأمر ومنتهاه ، قال جل في علاه “لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ”.

وأضاف “الدوسري” أن حاجة العباد إلى ربهم في عبادتهم إياه وإنابتهم ليست بأفل من حاجتهم إليه في خلقه لهم ورزقهم وأن افتقارهم إليه في معافاته لأبدانهم وستره لعوراتهم وتأمينه لعوراتهم ليس بأعظم من حاجتهم إليه في توفيقهم لطاعته وإعانتهم على شهواتهم.

حاجة العباد إلى محبة ربهم أعظم

وتابع : بل إن حاجتهم إلى محبته والعبودة له أعظم فإن هذا هو الغاية من خلقهم ولا نجاح ولا صلاح إلا بالتوحيد وإقامة الدين.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يعتلي فيها ياسر الدوسري وخالد المهنا منبري خطبة الجمعة  في الحرم المكي والحرم النبوي.

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الكلمات الدلالية:
الدوسري المسجد الحرم خطبة المسجد الحرام ياسر الدوسري

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