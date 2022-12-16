ماليزيا.. مصرع 9 أشخاص في انهيار أرضي وفقدان 25 آخرين

تواصل – واس:

لقي 9 أشخاص حتفهم إثر انهيار أرضي وقع في منطقة تخييم في ماليزيا، اليوم، فيما لا يزال 25 آخرون في عداد المفقودين.

من جانبه، قال قائد شرطة المنطقة سفيان عبدالله إنه تم إنقاذ 53 شخصًا في موقع الانهيار الأرضي، بينهم سبعة أصيبوا بجروح وتم نقلهم لتلقي العلاج بالمستشفى.

إدارة الكوارث الماليزية

من جهة أخرى، قالت وكالة إدارة الكوارث الماليزية إن نحو 94 شخصًا كانوا في موقع التخييم في باتانج كالي، على بعد حوالي 50 كيلومترا شمالي العاصمة كوالالمبور، عندما وقع الانهيار الأرضي في وقت مبكر اليوم الجمعة.

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