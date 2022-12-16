عبر إنستجرام.. كيف يمكن أن تحظر مستخدمًا من متابعتك دون علمه

تواصل – فريق التحرير:

ذكرت مواقع متخصصة، طريقة يتيحها تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة الأشهر “إنستجرام” المملوك لشركة ميتا الأمريكية، من أجل حظر حساب أي مستخدم أو كتمه أو تقييده، دون علم المستخدم.

وتعتبر هذه الميزة ضمن إعدادات الخصوصية للمستخدمين، التي يتيحها إنستجرام، ومنع الوصول إلى الملف الشخصي.

تقييد شخص ما من خلال الإعدادات

1. افتح تطبيق انستجرام على هاتفك الذكي.

2. اضغط على صورة ملفك الشخصي الصغيرة ، المتوفرة في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة.

3. اضغط على قائمة الخطوط الأفقية الثلاثة المتوفرة في أعلى يمين الشاشة.

4. انتقل إلى علامة التبويب “الإعدادات”.

5. اضغط على خيار الخصوصية.

6.ضمن علامة التبويب الاتصالات ، انتقل إلى خيار الحسابات المقيدة.

7. اضغط على زر متابعة.

8. عندما تجد الحساب الذي تريد تقييده من قائمة البحث ، انقر فوق علامة الاختيار تقييد المتاحة بجوار اسم المستخدم الخاص بهم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك النقر فوق علامة الاختيار Unrestrict لإلغاء تقييد شخص ما.

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حظر وإخفاء الإشعارات

في هذه الحالة،:

– لن يتمكن المستخدم المقيد من معرفة ما إذا كنت متصلاً بالإنترنت أو عندما تقرأ رسائله.

– لن يتم إخطارك بأي تعليقات أخرى من هذا الشخص في المستقبل.

– يمكنك أنت والمستخدم المقيد فقط رؤية تعليقاتهم الجديدة على مشاركاتك.

– لا تقلق، فلن يتم إعلام المستخدم عند تقييده.

– يمكنك اتباع هذه الطرق الأربع لتقييد مستخدم إنستجرام.