الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
عبر إنستجرام.. كيف يمكن أن تحظر مستخدمًا من متابعتك دون علمه
«حقوق الإنسان» اليمنية: الحوثي ارتكب 2600 انتهاك في مأرب
حيلة أب صيني أراد أن يعتزل ابنه الألعاب الإلكترونية
تستمر لساعات..توقعات بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 4 مناطق
لماذا يشعر البعض بالقلق قبل استلام الراتب؟ مدير جمعية الادخار يجيب (فيديو)
حيثيات المحكمة في أكبر قضية نصب بالكويت

الرئيسية

 /

دولي

 /

«حقوق الإنسان» اليمنية: الحوثي ارتكب 2600 انتهاك في مأرب

«حقوق الإنسان» اليمنية: الحوثي ارتكب 2600 انتهاك في مأرب

«حقوق الإنسان» اليمنية: الحوثي ارتكب 2600 انتهاك في مأرب
٠٣:٠٩:٣٨ ص، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، تقريرا، كشف قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بـ2668 انتهاكا في محافظة مأرب وحدها، تنوعت بين والقتل والإصابة والاعتقال، والنهب، وغيرها من الجرائم.

مقتل أطباء وقصف منشآت

وقصفت المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران، عدد 134 منشاة ومرفقا صحيا بالقذائف والصواريخ البالستية والطيران المسير بعضها استهدفت أكثر من مرة في في مديريات المدينة وحريب وصرواح.

وتسبب القصف، حسب تقرير مكتب حقوق الإنسان في مأرب، في تدمير كلي لعدد 16 منشأة ومرفقا صحيا عامة وخاصة، و34 منشأة ومرفق صحي تعرض لتدمير جزئي.

ووثق التقرير مقتل 53 عاملا صحيا، بينهم 36 طبيبا، وممرضين، ومساعدين صحيين عاملين في تلك المنشآت والمرافق المستهدفة، فضلا عن إصابة 86 آخرين.

اقرأ أيضا:

الإرياني: ميليشيا الحوثي دمرت الجهاز الإداري للدولة اليمنية وجرفت الوظائف العامة

انتهاك حرمات الموتى

وواصلت مليشيا الحوثي أفعالها الإجرامية والعبثية التي لم تكتف بإزهاق أرواح الأبرياء بل راحت “تدوس” على جثث الموات أيضًا وتنتهك حرماتها.

وعاد الحوثيون مجددا إلى فتح المقابر الممتلئة سابقا، والدفن فيها بشكل عبثي دون مبالاة او إخبار أهالي القتلى.

ونقلت صحيفة الوطن عن مصادر خاصة، أن معدات الحفر الحوثي قامت بالدخول لمقبرة عطان في صنعاء، في ساعات متأخرة ليلا، مع وجود أمني وتم الدخول إلى المقبرة والسير على القبور بتلك المعدات ووضع حفرة كبيرة عليها، ودفنت عددا من الجثث متراكمة على بعضها البعض في القبور.

الكلمات الدلالية:
أخبار اليمن انتهاكات الحوثي قصف مأرب محافظة مأرب مقتل أطباء يمنيين وزارة حقوق الإنسان اليمنية

مواد ذات صلة

المزيد
الجيش المالي يعلن سيطرته على بلدة كونا

الجيش المالي يعلن سيطرته على بلدة كونا

١١:٠٦ ص، الجمعة، ١٨ يناير ٢٠١٣
‫بعد مفاوضات استمرت 13 ساعة.. شرطة دبي تنهي قضية “أوزبكية” هددت بتفجير نفسها‬

‫بعد مفاوضات استمرت 13 ساعة.. شرطة دبي تنهي قضية “أوزبكية” هددت بتفجير نفسها‬

٠٤:٠٥ م، الأحد، ٠١ سبتمبر ٢٠١٣
رئيس الوزراء المصري يغير قيادات الصحف المحسوبين على النظام السابق

رئيس الوزراء المصري يغير قيادات الصحف المحسوبين على النظام السابق

٠٨:٠١ م، الأربعاء، ٣٠ مارس ٢٠١١
شباب الإسكندرية يزينون سيارة المحافظ بأكياس الزبالة (صورة)

شباب الإسكندرية يزينون سيارة المحافظ بأكياس الزبالة (صورة)

٠١:١١ م، الأربعاء، ٢٥ أبريل ٢٠١٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *