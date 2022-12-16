«حقوق الإنسان» اليمنية: الحوثي ارتكب 2600 انتهاك في مأرب

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، تقريرا، كشف قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بـ2668 انتهاكا في محافظة مأرب وحدها، تنوعت بين والقتل والإصابة والاعتقال، والنهب، وغيرها من الجرائم.

مقتل أطباء وقصف منشآت

وقصفت المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران، عدد 134 منشاة ومرفقا صحيا بالقذائف والصواريخ البالستية والطيران المسير بعضها استهدفت أكثر من مرة في في مديريات المدينة وحريب وصرواح.

وتسبب القصف، حسب تقرير مكتب حقوق الإنسان في مأرب، في تدمير كلي لعدد 16 منشأة ومرفقا صحيا عامة وخاصة، و34 منشأة ومرفق صحي تعرض لتدمير جزئي.

ووثق التقرير مقتل 53 عاملا صحيا، بينهم 36 طبيبا، وممرضين، ومساعدين صحيين عاملين في تلك المنشآت والمرافق المستهدفة، فضلا عن إصابة 86 آخرين.

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انتهاك حرمات الموتى

وواصلت مليشيا الحوثي أفعالها الإجرامية والعبثية التي لم تكتف بإزهاق أرواح الأبرياء بل راحت “تدوس” على جثث الموات أيضًا وتنتهك حرماتها.

وعاد الحوثيون مجددا إلى فتح المقابر الممتلئة سابقا، والدفن فيها بشكل عبثي دون مبالاة او إخبار أهالي القتلى.

ونقلت صحيفة الوطن عن مصادر خاصة، أن معدات الحفر الحوثي قامت بالدخول لمقبرة عطان في صنعاء، في ساعات متأخرة ليلا، مع وجود أمني وتم الدخول إلى المقبرة والسير على القبور بتلك المعدات ووضع حفرة كبيرة عليها، ودفنت عددا من الجثث متراكمة على بعضها البعض في القبور.