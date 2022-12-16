الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
عبر إنستجرام.. كيف يمكن أن تحظر مستخدمًا من متابعتك دون...
«حقوق الإنسان» اليمنية: الحوثي ارتكب 2600 انتهاك في مأرب
حيلة أب صيني أراد أن يعتزل ابنه الألعاب الإلكترونية
تستمر لساعات..توقعات بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 4...
لماذا يشعر البعض بالقلق قبل استلام الراتب؟ مدير جمعية الادخار...
حيثيات المحكمة في أكبر قضية نصب بالكويت

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

تستمر لساعات..توقعات بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 4 مناطق

تستمر لساعات..توقعات بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 4 مناطق

تستمر لساعات..توقعات بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 4 مناطق
٠٣:٠٠:٠٤ ص، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على أربع مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة، بمشيئة الله تعالى.

وتشمل الحالة الجوية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وضباب كثيف يحجب الرؤية على كل من الشرقية والقصيم وحائل، ومكة المكرمة.

اقرأ أيضاً:

الدفاع المدني يحذر: أمطار غزيرة حتى الـ 10 مساءً على جازان

ومن المتوقع أن تستمر الحالة الجوية وتتمثل في ضباب كثيف يعيق الرؤية على كل من الشرقية والقصيم وحائل حتى الساعة الثامنة صباحاً.

بينما تستمر الحالة المطرية والأمطار الرعدية والرياح النشطة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة الثامنة مساءً ، بمشيئة الله تعالى.

اقرأ أيضاً:

الآن.. تساقط أمطار على الصخيرة شرق القنفذة بمنطقة مكة المكرمة

الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار رعدية الأرصاد الطقس ضباب ضباب كثيف

مواد ذات صلة

‫تنفيذ حكم الجلد في “رائف بدوي”

‫تنفيذ حكم الجلد في “رائف بدوي”
سجن وجلد رجل أعمال بسبب شكاوى كيدية بحق منسوبي هيئة خميس مشيط

سجن وجلد رجل أعمال بسبب شكاوى كيدية بحق منسوبي هيئة خميس مشيط
العمل تنفي استثناء اليمنيين والسوريين من قرار توطين قطاع الاتصالات  

العمل تنفي استثناء اليمنيين والسوريين من قرار توطين قطاع الاتصالات  
«غازكو» توضح حقيقة خطورة الخيط الأحمر الموجود بأسطوانة الغاز

«غازكو» توضح حقيقة خطورة الخيط الأحمر الموجود بأسطوانة الغاز

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *