تستمر لساعات..توقعات بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 4 مناطق

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على أربع مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة، بمشيئة الله تعالى.

وتشمل الحالة الجوية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وضباب كثيف يحجب الرؤية على كل من الشرقية والقصيم وحائل، ومكة المكرمة.

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ومن المتوقع أن تستمر الحالة الجوية وتتمثل في ضباب كثيف يعيق الرؤية على كل من الشرقية والقصيم وحائل حتى الساعة الثامنة صباحاً.

بينما تستمر الحالة المطرية والأمطار الرعدية والرياح النشطة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة الثامنة مساءً ، بمشيئة الله تعالى.

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