حيلة أب صيني أراد أن يعتزل ابنه الألعاب الإلكترونية

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد السوشيال ميديا، عبر تويتر، ما نشرته وسائل إعلام صينية، عن حيلة ابتكرها أب صيني ليدفع ابنه للتوقف عن ممارسة ألعاب الفيديو، بعد أن أهمل دراسته.

التعاقد مع لاعب محترف

وذكرت حسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الأب توصل إلى التعاقد مع لاعب صيني محترف، واتفقا على أن يتحدى اللاعب المحترف هذا الشاب.

وتمكن المحترف من هزيمة الشاب، بعد 5 ساعات متواصلة، وأتت خطة الوالد ثمارها، حيث أعلن الشاب أنه فقد شغفه وقرر اعتزال جميع ألعاب الفيديو.

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دراسة توضح مدى تأثير ألعاب الفيديو على المستخدم

الإصابة بالوسواس القهري

حذرت دراسة حديثة من مخاطر ارتفاع نسبة الإصابة بالوسواس القهري بين الأطفال جراء الانخراط في ألعاب الفيديو، ومشاهدة مقاطع الفيديو على موقع “يوتيوب”.

وتوصلت الدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة “صحة المراهقين” إلى أن كل ساعة يقضيها الطفل في ممارسة ألعاب الفيديو يوميًا تزيد من خطر الإصابة باضطراب الوسواس القهري بنسبة 13 في المئة.

بينما تؤدي كل ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو على “يوتيوب” إلى الإصابة بالوسواس القهري بنسبة 11 بالمئة.

ويرتبط قضاء الكثير من الوقت أمام الشاشات في مرحلة الطفولة بالعديد من المشاكل الصحية، التي تشمل اضطرابات الأكل، ومشاكل الصحة العقلية، وإدمان القمار في وقت لاحق من الحياة.