تنبيه عاجل من سفارة المملكة في كندا للمواطنين
تواصل – فريق التحرير:
وجهت سفارة المملكة في كندا تنبيهًا عاجلاً للمواطنين والمقيمين هناك بشأن الحالة الجوية خلال الساعات القليلة القادمة.
وقالت السفارة، في بيان لها عبر “تويتر”: “الإخوة والأخوات المواطنين المتواجدين في كندا ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صدرت تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية الكندية بشأن توقع تساقط ثلوج كثيفة في العاصمة أوتاوا”.
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وأضافت السفارة، أن تساقط الثلوج، سيكون اعتباراً من مساء هذا اليوم حتى يوم السبت الموافق 17/12/2022م بمشيئة الله”.
وتابعت سفارة المملكة، في كندا في بيانها: “لذلك نأمل من الجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر والحد من التنقلات لغير الضرورة خلال هذه الفترة.”.
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الأخوة والأخوات المواطنين المتواجدين في كندا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بناءً على التحذيرات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية الكندية بشأن توقع تساقط ثلوج كثيفة في العاصمة أوتاوا اعتباراً من مساء هذا اليوم حتى يوم السبت الموافق 17/12/2022م
— KSA Embassy in Canada – السفارة في كندا (@KSAembassyCA) December 15, 2022