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تنبيه عاجل من سفارة المملكة في كندا للمواطنين

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في كندا للمواطنين

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في كندا للمواطنين
٠٢:٣٢:٢٨ ص، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت سفارة المملكة في كندا تنبيهًا عاجلاً للمواطنين والمقيمين هناك بشأن الحالة الجوية خلال الساعات القليلة القادمة.

وقالت السفارة، في بيان لها عبر “تويتر”: “الإخوة والأخوات المواطنين المتواجدين في كندا ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صدرت تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية الكندية بشأن توقع تساقط ثلوج كثيفة في العاصمة أوتاوا”.

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وأضافت السفارة، أن تساقط الثلوج، سيكون اعتباراً من مساء هذا اليوم حتى يوم السبت الموافق 17/12/2022م بمشيئة الله”.

وتابعت سفارة المملكة، في كندا في بيانها: “لذلك نأمل من الجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر والحد من التنقلات لغير الضرورة خلال هذه الفترة.”.

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الكلمات الدلالية:
الثلوج السفارة في كندا المملكة كندا

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