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لماذا يشعر البعض بالقلق قبل استلام الراتب؟ مدير جمعية الادخار يجيب (فيديو)
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لماذا يشعر البعض بالقلق قبل استلام الراتب؟ مدير جمعية الادخار يجيب (فيديو)

لماذا يشعر البعض بالقلق قبل استلام الراتب؟ مدير جمعية الادخار يجيب (فيديو)

لماذا يشعر البعض بالقلق قبل استلام الراتب؟ مدير جمعية الادخار يجيب (فيديو)
٠٢:٥٢:٤٠ ص، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في بعض الأحيان يشعر الموظف بحالة من القلق والاضطراب والصداع وأحيانا الاكتئاب قبل أيام من استلام الراتب.

وفي هذا السياق، قال مدير جمعية الادخار فهد الفهيد، إن الاستخدام السييء للراتب قد يؤدي إلى الإصابة بالأمراض مثل الصداع والقولون العصبي والاكتئاب والقلق والأرق.

وتابع الفهيد، وفقا لبرنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”: “هذه الأمراض تحدث بينما نحن نتوقع أنها أمراض عضوية وبسبب تغيرات الأجواء أو الإجهاد”.

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وتابع فهد الفهيد “أن البعض قد يداهمه الشعور بالصداع قبل أسبوع من الرواتب، وهذا دليل على تعرضه للأزمات المالية، وعدم القدرة على الاستخدام الأمثل للراتب بسبب الأعباء المالية التي قد يعاني منها البعض”.

ولفت الفهيد، إلى أن الثقافة المالية والادخار أداة فعّالة لمواجهة تحديات وصعوبات المستقبل ومتطلبات الحياة وتكاليفها، موضحا أن 90% من مشاكلنا الاجتماعية بسبب سوء الإدارة المالية.

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