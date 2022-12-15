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بايدن في أزمة.. قناة أمريكية تكشف من هو الحاكم الفعلي للولايات المتحدة
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بايدن في أزمة.. قناة أمريكية تكشف من هو الحاكم الفعلي للولايات المتحدة

بايدن في أزمة.. قناة أمريكية تكشف من هو الحاكم الفعلي للولايات المتحدة

بايدن في أزمة.. قناة أمريكية تكشف من هو الحاكم الفعلي للولايات المتحدة
٠٢:٢٨:٤٤ ص، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت صحيفة أمريكية، عن ورطة حقيقية يعاني منها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأثرت على شعبيته في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتفصيلا، قال مذيع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، غريغ غاتفيلد، إن الرئيس جو بايدن وقع تحت تأثير أفراد أصغر سنا في حاشيته يتّخذون القرارات باسمه في البلاد.

وأضاف أن “التقدم في السن لا يعتبر أكبر مشكلة في حال كنت محاطا برفاق جيدين وأذكياء وأصحاب كفاءة”.

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وتابع الإعلامي الأمريكي “الحال ليس كذلك، بايدن يحيط به شباب منفصلون عن واقع حياة الناس.. متعجرفون وعديمو الخبرة وأشرار. هم يريدون تغيير أمريكا ولكن ليس نحو الأفضل”.

وأضاف: نظرا لحالته الصحية، فإن بايدن غير قادر على تنسيق عمل حكومة الولايات المتحدة، ولذلك تلقى هذه المسؤوليات على عاتق مساعديه، الذين “يديرون كل شيء فعليا وببساطة يحركون خيوط الرئيس الدمية”.

ووجه الإعلامي الأمريكي رسالة للرئيس جو بايدن، قال فيها: “الحقيقة المؤسفة يا جو، نحن نعتقد أنك لا تعرف كم عمرك، ولا تعرف أين أنت وكيف تغادر منصة الخطابات، وحتى لا تميز أحفادك”.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة بايدن

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