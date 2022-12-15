وظائف شاغرة لدى شركة أوقاف للاستثمار للعمل في الرياض

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أعلنت شركة أوقاف للاستثمار “الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة ، في عدّة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مساعد أول في الأسواق المالية.

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في العلوم المالية / إدارة الأعمال / المحاسبة أو أي مجال ذي صلة

خبرة: 4-6 سنوات.

يفضل CFA & CISI

المسؤوليات:

تقييم وتنفيذ عمليات اختيار المدير في الأسواق المختلفة

مراقبة وتقييم مديري الأصول

أداء DDQ للولايات الجديدة

إجراء تحليل على إنشاء المحفظة

مراقبة وتقييم أداء المحافظ

الانخراط في بناء مزيج الاستراتيجيات الصحيح وتخصيص الأصول

المهارات:

تحليل الأداء

اختيار المدير

بناء المحفظة

مزيج الإستراتيجية

إتقان اللغة الإنجليزية والعربية

يبرع في MS (PowerPoint – Excel – Word)

طريقة التقديم: