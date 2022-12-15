وظائف شاغرة لدى شركة أوقاف للاستثمار للعمل في الرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة أوقاف للاستثمار “الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة ، في عدّة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- مساعد أول في الأسواق المالية.
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في العلوم المالية / إدارة الأعمال / المحاسبة أو أي مجال ذي صلة
- خبرة: 4-6 سنوات.
- يفضل CFA & CISI
المسؤوليات:
- تقييم وتنفيذ عمليات اختيار المدير في الأسواق المختلفة
- مراقبة وتقييم مديري الأصول
- أداء DDQ للولايات الجديدة
- إجراء تحليل على إنشاء المحفظة
- مراقبة وتقييم أداء المحافظ
- الانخراط في بناء مزيج الاستراتيجيات الصحيح وتخصيص الأصول
المهارات:
- تحليل الأداء
- اختيار المدير
- بناء المحفظة
- مزيج الإستراتيجية
- إتقان اللغة الإنجليزية والعربية
- يبرع في MS (PowerPoint – Excel – Word)
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 ديسمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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