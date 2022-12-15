في أسرع وقت.. 6 خطوات لتحميل مقاطع الفيديو من اليوتيوب

تواصل – فريق التحرير:

في كثير من الأحيان يحتاج البعض تحميل مقاطع فيديو من اليوتيوب، خاصة في أثناء الدراسة والتعلم بالنسبة للطلاب والمعلمين والمعلمات.

ويوضح الخبراء، أن هناك عدة طرق لتنزيل مقاطع الفيديو من يوتيوب نذكر منها ما يلي، بحسب موقع زد نت:

الخيار المدفوع: يوتيوب بريميوم

ويمكن للأفراد الاشتراك في يوتيوب بريميوم مقابل 11.99 دولار شهرياً. ويقدم يوتيوب أيضاً خطة عائلية لما يصل إلى ستة مستخدمين مقابل 22.99 دولار في الشهر. ويمكن للطلاب الاشتراك في يوتيوب بريميوم مقابل 6.99 دولار شهريا.

كيفية تنزيل مقاطع فيديو يوتيوب عبر يوتيوب بريميوم

اقرأ أيضا:

يوتيوب يضيف خصائص للتسوق في خدمة المقاطع المصورة القصيرة

1. سجّل الدخول إلى حسابك على يوتيوب بريميوم

بمجرد الاشتراك في يوتيوب بريميوم، سيكون لديك زر تنزيل في متصفح الويب أو تطبيق هاتفك على يمين رمز المشاركة (السهم) في الجزء السفلي من الفيديو.

2. تبديل رمز التنزيل

حدد مقطع (مقاطع) الفيديو الذي تريد تنزيله وبمجرد ظهوره على شاشة العرض الرئيسية، انقر فوق رمز التنزيل.

3. ابحث عن التنزيلات الخاصة بك

يمكنك العثور على التنزيلات الخاصة بك في منطقة التنزيلات على يوتيوب. لاحظ أن يوتيوب يحتفظ بالتنزيلات طالما كان لديك اتصال بالإنترنت مرة واحدة على الأقل كل 30 يوماً.

الطريقة المجانية

هناك عدد من التطبيقات والمواقع المجانية التي يمكن استخدامها لتنزيل مقاطع يوتيوب، ومن بينها ClipGrab، وهو برنامج مجاني متاح لمستخدمي ماك وويندوز و يقول المطور إنه مفتوح المصدر، لكن شفرة المصدر متاحة فقط لنظام التشغيل Linux.

1. اذهب إلى ClipGrab.org

قم بتوجيه المستعرض الخاص بك إلى ClipGrab.org وانقر فوق الارتباط إظهار كافة خيارات التنزيل. سترى روابط تنزيل لنظم التشغيل ماك و ويندوز و Linux هناك.

اقرأ أيضا:

اشتعال المنافسة.. «يوتيوب» يرد على «تيك توك» بميزة جديدة

2. انسخ رابط فيديو يوتيوب

انسخ رابط الفيديو الخاص بمقطع (مقاطع) فيديو يوتيوب الذي ترغب في تنزيله. يمكنك القيام بذلك في شريط عنوان URL بالمستعرض الخاص بك أو عن طريق النقر فوق الزر “مشاركة” أسفل الفيديو نفسه.

3. قم بتشغيل ClipGrab

تأكد من أنك في علامة التبويب التنزيلات ثم اختر خيار Launch ClipGrab.

4. نسخ ولصق

انسخ والصق عنوان URL للفيديو الذي تريد تنزيله في ClickGrab.

5. انقر فوق الحصول على هذا المقطع

بمجرد نسخ ولصق رابط الفيديو المطلوب في مستعرض ClickGrab ، حدد Grab this clip

6. اختر تنسيق الفيديو

على ClickGrab، يمكنك أيضًا تعديل الخيارات. على سبيل المثال ، يمكنك اختيار التنسيق الذي تريد أن يكون الفيديو به عند تخزينه على جهاز الكمبيوتر. يمكنك أيضاً اختيار دقة التنزيل. واعتماداً على الدقة الأصلية للفيديو، يمكنك اختيار تنزيل الفيديو بدقة كاملة أو تقليل الدقة لتوفير المساحة.

اقرأ أيضا:

يوتيوب يضيف خصائص للتسوق في خدمة المقاطع المصورة القصيرة