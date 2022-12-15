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كادت أن تنفجر.. قائد مقاتلة أمريكية حاول الهبوط عموديا (فيديو)

كادت أن تنفجر.. قائد مقاتلة أمريكية حاول الهبوط عموديا (فيديو)

كادت أن تنفجر.. قائد مقاتلة أمريكية حاول الهبوط عموديا (فيديو)
٠٢:٣٥:٣٣ ص، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حاول طيار يقود مقاتلة امريكية من طراز F-35 ، الهبوط بشكل عمودي، في مدرج أحد المطارات، إلا أنه فقد السيطرة على الطائرة.

فقد السيطرة على المقاتلة

وأظهر مقطع فيديو، التقطته كاميرا أثناء محاولة قائد المقاتلة الهبوط بها على الدرج، أنه بعد أن لامست عجلات الطائرة أرض الدرج انحرفت بشكل مفاجئ، فيما يبدو أن قائدها فقد السيطرة عليها.

وبعد أن دارت الطائرة من طراز F-35 وهي من أشهر المقاتلات الأمريكية، حول نفسها مرتين، وكادت أن تخرج عن مسار الدرج، الذي يقع بجانب طريق سريعة  للسيارات، ضغط الطيار على زر الأمان، واندفع بمقعده ومنطاده إلى خارج الطائرة.

ومن المعروف أن المقاتلات من هذا النوع لا تهبط أو تقلع عموديا، فيما يبدو أن قائدها حاول استعراض مهاراته في الهبوط، مما أدى إلى هذا الحادث

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مقاتلة ذات مهام متعددة

وتعتبر المقاتلة طراز F-35 من عائلة أمريكية من الطائرات المقاتلة متعددة المهام الشبحية ذات المقعد الواحد والمحرك الواحد في جميع الأحوال الجوية والتي تهدف إلى أداء مهام التفوق الجوي والهجوم، كما أنها قادرة على توفير قدرات الحرب الإلكترونية والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

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