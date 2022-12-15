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أمريكا.. قائمة سوداء تضم 36 شركة تكنولوجيا صينية

أمريكا.. قائمة سوداء تضم 36 شركة تكنولوجيا صينية

أمريكا.. قائمة سوداء تضم 36 شركة تكنولوجيا صينية
٠٢:٤٩:٣٨ ص، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الحكومة الأمريكية، قائمة تشمل 36 شركة صينية ، تعمل في مجال التكنولوجيا، فيما يسمى بقائمة الكيانات، ما يعني أن أي جهة تسعى لتزويدها بالتكنولوجيا الأمريكية ستحتاج إلى ترخيص من واشنطن.

أكبر منتج صيني لرقائق الذاكرة

وتصدرت القائمة “السوداء” شركة “يانجتسي ميموري تكنولوجيز” وهي أكبر منتج لرقائق الذاكرة في الصين، بعد اتهامها بانتهاك ضوابط التصدير الأمريكية من خلال تزويد “هواوي” بمعدات الاتصالات، حسب “أرقام”.

الصراع التكنولوجي يستمر

وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتقييد وصول الصين إلى صناعة الرقائق المتقدمة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مع مخاوف بشأن استخدامها لأغراض عسكرية.

وبدأت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية “أبل” في 17 من أكتوبر الماضي، تطبيق القيود والاشتراطات التي فرضتها الولايات المتحدة على استيراد الرقائق الإلكترونية الصينية، معلنة توقف استخدام رقائق الذاكرة من شركة “Yangtze Memory Technologies” الصينية “YMTC” في منتجاتها.

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لقاء بايدن وبينج ذهب أدراج الريح

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، التقى نظيره الصيني شي جين بينج، الشهر الماضي، في إطار جهود لتحسين العلاقات الثنائية بين الدولتين.

ورغم المصافحة والابتسامات، والتفاهمات المبدأية بين الرئيسين خلال محادثاتهما على هامش قمة مجموعة العشرين، التي أقيمت في بالي بإندونيسيا، إلا أن الصراع الدائر بين واشنطن وبكين لم يتوقف، على أكثر من صعيد.
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