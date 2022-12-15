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ترفع مضاعفات «كورونا».. تحذير من مخاطر التدخين وزيادة الوزن

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ترفع مضاعفات «كورونا».. تحذير من مخاطر التدخين وزيادة الوزن

ترفع مضاعفات «كورونا».. تحذير من مخاطر التدخين وزيادة الوزن

ترفع مضاعفات «كورونا».. تحذير من مخاطر التدخين وزيادة الوزن
٠١:٣٣:٢٢ ص، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يحذر خبراء الصحة، عادة من خطورة التدخين وزيادة الوزن على الصحة، ولكن الجديد في الأمر هو علاقة كل منهما بأعراض كورونا.

وتفصيلا، أوضح باحثون في جامعة هونغ كونغ أن التدخين والسمنة يزيدان من خطر الإصابة بفيروس كورونا الخفيف لتصبح الإصابة شديدة، ومن المحتمل أن عوامل أخرى تلعب دوراً في شدة العدوى مثل نسبة السكر بالدم ومرض السكري ونقص فيتامين “د”.

نتائج الدراسة نشرتها دورية “جورنال أوف مديكال فيرولوجي”، وقام الباحثون بتقييم شامل لعوامل الخطر المرتبطة بعدوى كورونا، تضمنت تأثير مستوى فيتامين “د”، وخصائص نسبة السكر بالدم، وضغط الدم، والتدخين، والبدانة.

ووجد فريق البحث أن التدخين والسمنة يزيدان من خطر الإصابة بكورونا، ويعتقد الباحثون أن إنزيم ACE2 الذي يعتبر المستقبل الرئيسي داخل الجسم للفيروس يقوم بدور في التأثير الضار لزيادة الوزن.

وقالت النتائج إن التدخين والبدانة يزيدان من خطر الإصابة الحادة بالفيروس بنسبة 81%، ومن احتمال الحاجة إلى الرعاية الطبية للاستشفاء بنسبة 55%، كذلك يعتقد الباحثون أنه يمكن الاستفادة من هذه النتائج في تطوير علاجات مستقبلية للعدوى الشديدة.

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الكلمات الدلالية:
زيادة الوزن صحة كورونا

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