الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة على روسيا

وقالت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، إن الحزمة الجديدة من المقرر أن يتم تأكيدها بموجب إجراءات مكتوبة يوم الجمعة، ومن المزمع بعد ذلك نشر التفاصيل في السجلات القانونية للكتلة، حسب “سكاي نيوز عربية”.

أمريكا تعاقب شخصيات روسية

وفرضت واشنطن عقوبات جديدة على 18 كيانا وعشرات الشخصيات الروسية، وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنها أقرت عقوبات مالية على فلاديمير بوتانين، أحد أكبر الأثرياء الروس، لاتهامه بتمويل العمليات العسكرية في أوكرانيا.