الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة على روسيا
تواصل – فريق التحرير:
أقر الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، بعد أن وافق عليها اجتماع لسفراء الكتلة المكونة من 27 دولة.
بعد موافقة سفراء الدول الأعضاء
وقالت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، إن الحزمة الجديدة من المقرر أن يتم تأكيدها بموجب إجراءات مكتوبة يوم الجمعة، ومن المزمع بعد ذلك نشر التفاصيل في السجلات القانونية للكتلة، حسب “سكاي نيوز عربية”.
أمريكا تعاقب شخصيات روسية
وفرضت واشنطن عقوبات جديدة على 18 كيانا وعشرات الشخصيات الروسية، وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنها أقرت عقوبات مالية على فلاديمير بوتانين، أحد أكبر الأثرياء الروس، لاتهامه بتمويل العمليات العسكرية في أوكرانيا.
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تشمل بوتين وأفراد عائلته
كانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اقترحت الأسبوع الماضي فرض حظر سفر وتجميد أصول على حوالي 200 مسؤول وعسكري روسي آخرين في إطار جولة الإجراءات العقابية الجديدة.
وشملت أهداف العقوبات الموصى بها وزراء في الحكومة ومشرعين وحكام مناطق وأحزابا سياسية، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على مختلف الكيانات والبنوك والأفراد، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأفراد عائلته.