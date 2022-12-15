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احتجاز شخصين توفي أحدهما في سيول وادي جرية بالمجاردة
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احتجاز شخصين توفي أحدهما في سيول وادي جرية بالمجاردة

احتجاز شخصين توفي أحدهما في سيول وادي جرية بالمجاردة

احتجاز شخصين توفي أحدهما في سيول وادي جرية بالمجاردة
٠١:٠٩:٣٤ ص، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة المجاردة، مساء أمس الخميس، بلاغًا عن احتجاز شخصين في سيل وادي جرية، تم نقل أحدهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، أن الآخر تم العثور عليه متوفيا بعد أن جرفه السيل، رحمه الله.

وفي وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، بيانًا دعت فيه إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من أماكن جريان السيول والمخاطر المحتملة من نواتج الأمطار، كالمستنقعات المائية.

كما دعت إلى عدم التنزه حولها أو السباحة فيها، لما تشكله من خطورة، مع أهمية تفعيل دور الأسرة التوعوي في المحافظة على سلامة الأطفال وإبعادهم عن المواقع الخطرة.

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وأكدت المديرية، أهمية اختيار الأماكن الآمنة والمناسبة أثناء الرحلات البرية بعيدًا عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة، والتهوية المناسبة في الأماكن المغلقة عند إشعال الفحم للوقاية من الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، والحرص على إطفاء النار قبل النوم، وتوفير طفاية حريق مناسبة أثناء الرحلة، مع ضرورة إبلاغ الأقرباء أو الأصدقاء بالوجهة المقصودة وتوقيت العودة.

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الكلمات الدلالية:
الدفاع المدني المجاردة سيول سيول عارمة

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