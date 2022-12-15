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العراق.. القضاء يعيد تريليونًا و158 مليار دينار إلى خزينة الدولة
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العراق.. القضاء يعيد تريليونًا و158 مليار دينار إلى خزينة الدولة

العراق.. القضاء يعيد تريليونًا و158 مليار دينار إلى خزينة الدولة

العراق.. القضاء يعيد تريليونًا و158 مليار دينار إلى خزينة الدولة
٠١:١٢:٤٠ ص، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس الخميس، قرارا بإعادة أكثر من تريليون دينار من مخالفات في محفظة التقاعد.

وأوضح المجلس، بحسب وثيقة متداولة، أنه “قررت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة إعادة مبلغ قدره تريليون واحد و١٥٨ مليار دينار بعد تحقيقات أجريت في المخالفات الحاصلة في محفظة التقاعد الاستثمارية”، بحسب السومرية نيو.

وأكدت المجلس الأعلى للقضاء أن “المخالفات تبين وجودها في ميزان المراجعة لمصرف الرافدين عن طريق وزارة المالية/ مكتب وزير المالية”.
الوثيقة أدناه:

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الكلمات الدلالية:
العراق خزينة العراق مجلس القضاء العراقي

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